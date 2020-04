Een koninklijk duel: RD Shell vs KPN

RD Shell en KPN publiceren donderdag hun kwartaalcijfers. Dat wordt een koninklijk duel. Welk aandeel maakt de meeste kans op een positieve reactie.

KPN staat op 1,97 euro op hetzelfde extreem lage niveau als eind 2014. Vanuit dat niveau werd begonnen aan een stijging naar 3,35 euro in 2015, een sprong van 70%. Charttechnisch is de kans op een stijging groot, maar de hoop op een knalkoers wordt getemperd door het weinig inspirerende en vechtlustige management. Het is niet voor niets dat de koers zo laag staat en onderin de bandbreedte staat. Het is een aanfluiting, maar een echte charttist zal daar geen rekening mee houden.

En RD Shell dan?

RD Shell loopt op 16,31 euro weg van de ondergrens van de bandbreedte. Charttechnisch heeft het aandeel nog steeds ruimte voor een stijging naar 31 euro. Vanaf het huidige niveau betekent dat een stijgingspotentieel van 90%, iets dat KPN zonder overnamegeruchten vooralsnog niet heeft te bieden. Donderdag zal bij de publicatie van de kwartaalcijfers vooral worden gekeken naar de uitlatingen over het dividend. De koerspotentie zal in gevaar komen als ook maar enige uitlating wordt gedaan richting een verlaging van het dividend, want dat is voor beleggers juist reden geweest om in het aandeel te vluchten tijdens een crisis.

Qua reactie op de cijfers biedt KPN meer kansen dan RD Shell, maar voor de lange termijn is het precies het omgekeerde.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

