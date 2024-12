Frederic Stolar (Altaroc): ‘Een korte geschiedenis van private equity’

Private equity is 60 jaar geleden in de VS is ontstaan. Terwijl de Europeanen deze activaklasse geleidelijk ontdekken, zijn Amerikanen er al decennialang mee vertrouwd en besteden ze gemiddeld 20% van hun investeringen aan deze sector, stelt Frederic Stolar, medeoprichter en Managing Partner van de Frans-Zwitserse private equity-beheerder Altaroc.

Private equity biedt financiering aan snelgroeiende bedrijven en helpt hen opschalen, internationaliseren, herstructureren, digitaliseren en innovatie te financieren.

Silicon Valley en private equity

In 1946 richtte Georges Doriot, een Franse expat in de VS en professor aan MIT, het investeringsfonds ARD (American Research and Development Corporation) op. Dit fonds was bedoeld om te investeren in innovatieve bedrijven, met een focus op de elektronicasector, die destijds een bloeiperiode beleefde (bijvoorbeeld Technicolor, of Digital Equipment Corporation).

Door de investering in Digital Equipment Corporation zorgde Doriot voor aanzienlijke winsten: binnen enkele jaren steeg de waarde van het fonds 6.000 keer de initiële investering, met een jaarlijks rendement van 100%. In de jaren ’70 richtte Doriot een ARD-dochteronderneming in Frankrijk op, maar die was minder succesvol vanwege de economische crisis.

Technologische groei ondanks crises

In 1963 besloot de Amerikaanse president Kennedy een aanzienlijk bedrag te investeren in de ruimtevaart, wat resulteerde in de maanlanding in 1969. Na de Apollo-missies werden de budgetten echter drastisch teruggeschroefd. Hierdoor verloren veel ingenieurs en technici hun baan, wat leidde tot de oprichting van bedrijven als Intel, Motorola en AMD.

Investeerders verhuisden van de Oostkust naar Californië en richtten nieuwe investeringsfondsen op, waarmee Silicon Valley werd geboren. Apple, Microsoft, Cisco, en vele andere techgiganten volgden. Amerikaanse universiteiten zoals Stanford financierden technologieprojecten, waaronder die van studenten Hewlett en Packard. Ze blijven nog steeds jaarlijks miljarden dollars investeren in private equity.

Uitbreiding naar nieuwe sectoren

Silicon Valley groeide al snel uit tot een innovatiehub. Na elektronica kwamen sectoren als biotechnologie, software, internet, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden. Deze ontwikkelingen vereisten meer financiering, wat leidde tot de opkomst van private equity- en durfkapitaalbedrijven zoals Sequoia. In 1976 werd KKR opgericht, het eerste private equity-fonds dat zich specialiseerde in overnames.

Competitie en groei in de jaren ‘80 en ‘90

De jaren ‘80 en ‘90 zagen een toename van transacties en spelers in de VS, waardoor de sector competitief werd. Deze decennia werden gekenmerkt door de ontwikkeling van LBO (leveraged buyout, een overname met geleend geld), waarbij leningen werden gefinancierd door grote investeerders zoals pensioenfondsen en rijke families. In Frankrijk ontwikkelde zich in deze periode venture capital, mede dankzij business angels en de oprichting van FCPI-fondsen in de jaren ‘90. Bij FCPI-fondsen wordt bij verschillende soorten beleggers geld opgehaald.

De jaren 2000 en de opkomst van buy-outs

In de jaren 2000 werden buy-outs gestimuleerd door lage rentetarieven en de invoering van de zogeheten Sarbanes-Oxley Act, die Amerikaanse bedrijven transparanter moest maken. Tussen 2003 en 2006 steeg de activiteit in buy-outs in de VS achttienvoudig, tot $375 miljard. Europa nam 15% van het totaalvolume aan private equity-deals voor zijn rekening. In 2007 stond Frankrijk wereldwijd op de derde plaats qua geïnvesteerde bedragen.

