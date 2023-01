Een kwartje plus 50 cent

Woensdagavond kan spannend worden, meent Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

“De markten zijn er zeker van dat Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve woensdag na het slot van de handel in Duitsland het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten zal verhogen. Een dag later zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England waarschijnlijk volgen en de belangrijkste rentevoet met 50 basispunten verhogen. De daaropvolgende persconferenties van de belangrijkste monetaire waakhonden kunnen bijzonder interessant zijn. Elke verklaring over de toekomstige richting van de centrale banken zal waarschijnlijk zorgvuldig worden geanalyseerd en in de balans worden gewogen. De marktdeelnemers verwachten al een nieuwe rentestap van 25 basispunten tijdens de volgende FOMC-vergadering op 22 maart. Gezien de dalende inflatie in de VS is dit niet zo’n verrassing. Beleggers speculeren veeleer al op het einde van de renteverhogingcyclus”.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18135 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht