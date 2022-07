Een minder slecht 3e kwartaal

Het tweede kwartaal en de eerste helft van het jaar eindigden gisteren. Voor beleggers met weinig veilige havens was het afzien in de bear markt. De angst voor een recessie nam toe door een één-twee stoot van een hoge inflatie en verkrappende centrale bankiers.

Aandelen in Amerika en Europa daalden in het tweede kwartaal met meer dan 15%, terwijl de koers van bitcoin meer dan gehalveerd werd. Ook de koersen van obligaties en de prijzen van grondstoffen daalden. Van de grootste markten wereldwijd steeg alleen China. Van de grootste beleggingscategorieën steeg de Amerikaanse dollar.

Een minder slecht 3e kwartaal

De wedstrijd tussen een piek in de inflatie en een recessie is nu het belangrijkste thema. Dat gaat waarschijnlijk zorgen voor een lange, hete zomer op de beurs. In Amerika zal de inflatie een hoogtepunt moeten bereiken om de Federal Reserve minder grote rentestappen te laten nemen. De Europese Centrale Bank wacht de nog grotere taak om de rente te verhogen terwijl de oorlog in Oekraïne blijft voortslepen en de olieprijzen onveranderd hoog zijn.

Beleggers gericht op groei kijken steeds meer naar Azië. In China kan het einde van de corona-lockdowns een vruchtbare bodem blijken te zijn, als tenminste nieuwe lockdowns worden vermeden. Alsof het niet genoeg is, is het derde kwartaal doorgaans ook nog eens het zwakste kwartaal van het jaar op de beurs. Maar ja, 2022 is geen normaal jaar.

Visie

Bij eToro verwachten we dat de volatiele aandelenmarkten in het derde kwartaal een bodem gaan neerzetten. Veel van de risico’s zijn volgens ons al verwerkt in de koersen. Bedrijfswaarderingen zijn gedaald en nu in het algemeen in lijn met het lange-termijn gemiddelde. We bevinden ons in de buurt van een inflatiepiek, waarbij er aanzienlijk minder liquiditeit is in de markt en de wereldeconomie vertraagt. Een wereldwijde recessie is niet uit te sluiten, maar zal naar verwachting niet groot zijn. De risico’s blijven wel aanwezig: inflatie heeft nog niet gepiekt en de bedrijfswinsten zijn tot op heden nog helemaal niet gedaald.

In onze allocatie zijn we belegd in aandelen voor de onvermijdelijke opleving, maar defensief vanwege de risico’s. Nieuwe bull markten worden altijd gebouwd op de schouders van een bear markt. Bull markten duren doorgaans vier keer langer en zijn groter. We zien een langzaam, U-vormig herstel in de tweede helft van het jaar. We richten ons op defensieve beleggingen, van gezondheidszorg tot hoog-dividend aandelen en op internationale markten zoals het Verenigd Koninkrijk en China vanwege de aantrekkelijke waarderingen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht