Een mooie mix van AEX-aandelen die zijn doorgeschoten

Maar liefst de helft van de aandelen in de AEX is dusdanig ver doorgeschoten dat een enkele koers meer dan 90% beneden het voortschrijdend gemiddelde staat (MAV).

Grote beleggers kijken onder meer naar de trend van het 200-dags gemiddelde van de MAV. Een doorbraak boven dit niveau zien zijn als een koopsignaal en een verkoopsignaal ontstaat als de koers daar beneden komt.

Unibail Rodamco staat op 54,50 euro maar liefst 91% beneden het voortschrijdend gemiddelde. Kritische notes kunnen worden geplaatst bij de invulling van moderne winkelcentra, maar het betekent niet dat winkelcentra geen functie meer hebben. Dat die zal veranderen moge duidelijk zijn. ABN Amro staat 59% beneden het voortschrijdend gemiddelde en ING 31%. Het mag als een rode kaart worden gezien hoe de markt aankijkt tegen de wijze waarop banken de digitalisering vorm geven. RD Shell staat 41% beneden het 200-daags gemiddelde door de daling van de olieprijs en het verlies van de status van goudgerand dividendaandeel.

Mandje kansen

Het is positief dat de trend voor het 200-daags gemiddelde van vrijwel onderstaande aandelen nagenoeg is uitgeteld of aan een omslag werkt. Dat is een bijzonder positief voor de lange termijn. Er ontstaat een kansrijke mix als onderstaande aandelen in een mandje worden gestopt. Er is dan sprake van een fraaie spreiding. Het enige dat beleggers dan zullen missen is een belang in de Nasdaq, maar dat kan vrij eenvoudig worden opgevangen met de aankoop van een ETF.

