Een nieuw kompas voor de markten

De eerste helft van het jaar ging alle aandacht uit naar de inflatie. Keren beleggers die nu de rug toe om de blik te richten op de vertraging van de wereldeconomie? Clément Inbona, fondsmanager van LFDE, geeft antwoord.

Dat lijkt het geval als we kijken naar het koersverloop van staatsobligaties, die de afgelopen weken opnieuw hun rol van veilige haven opnamen. De tienjaarsrente, die niet zo lang geleden nog flirtte met de 3,5% in de VS en de 2% in Duitsland, is teruggezakt naar respectievelijk 3% en 1,2%. Dat wijst erop dat beleggers zich nu minder zorgen maken dat de inflatie in een opwaartse spiraal terechtkomt.

Het wijst er ook op dat de groei de komende tijd kwetsbaar zal zijn. Er zijn weliswaar nog niet echt duidelijke tekenen dat er op korte termijn een recessie aankomt, maar de macro-economische cijfers gaan wel gestaag achteruit. Een andere interessante vaststelling is dat de decorrelatie tussen aandelen en staatsobligaties zich langzaam herstelt. Meestal dalen de koersen van aandelen wanneer die van obligaties stijgen en vice versa. Sinds begin dit jaar was dat in de meeste gevallen niet zo: aandelen en obligaties gingen tegelijk achteruit.

Schaduw over winstvooruitzichten

Het vooruitzicht van groeivertraging, zelfs een recessie, is uiteraard weinig bevorderlijk voor de waardering van aandelen, want het werpt een schaduw over de winstvooruitzichten van bedrijven. Tegelijk doet het echter ook bedrijven en sectoren opleven die in zo’n situatie beter standhouden. Dat verklaart waarom zogeheten defensieve of kwaliteitsbedrijven de afgelopen weken beter presteerden dan kwetsbaardere of conjunctuurgevoeligere ondernemingen. Ook dat is een aanwijzing dat aandelenbeleggers hun blik van de stijgende prijzen verlegd hebben naar de economische groei.

De Fed focust daarentegen wel nog volledig op het inflatievraagstuk. Dat blijkt uit de notulen van de vergadering op 14 en 15 juni – de zogeheten ‘Minutes’ van de Fed: daarin komt het woord ‘inflatie’ negentig maal voor, terwijl de bbp-groei maar tien keer wordt aangehaald. In tegenstelling tot de markten heeft de Fed voorlopig alleen oog voor de inflatie.

Uitkijken naar bedrijfsresultaten

De komende weken zullen uitwijzen wie gelijk heeft, de Fed of de markten. Het is uitkijken naar de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal, de eerste ramingen van de bbp-cijfers en de jongste peilingen naar het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Zijn de centrale banken, nadat ze eerder de bal hebben misgeslagen door de inflatie veel te lang als tijdelijk te beschouwen, ditmaal ‘beyond the curve’? Of zijn het de beleggers die het spoor bijster zijn? De toekomst zal het ons leren.

Geschreven door: Clément Inbona Clément Inbona is sinds 2018 in dienst van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE). Hij is fondsmanager en beleggingsanalist. Daarvoor werkte hij bij de Franse investeringsfirma Stamina AM. Inbona publiceert regelmatig stukken over de aandelenmarkten en over macro-economische ontwikkelingen.

