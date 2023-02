Een nieuwe trend voor Apple

Apple heeft het afgelopen kwartaal last gehad van nogal wat tegenwind, maar van een fundamentele omslag is geen sprake.

De kwartaalcijfers zijn iets lager dan de ramingen. De winst per aandeel daalde met 11% naar 1,88 dollar tegen een raming van 1,94 dollar. De omzet daalde met 5,5% naar 117 miljard dollar tegen een raming van 121 miljard. Alleen de omzet van de iPad steeg met een plus van 30%. Misschien is dit een trend, omdat een goede iPad vrijwel hetzelfde kan doen als een krachtige Mac doordat we grotendeels op internet en in de cloud zitten.

De tegenwind van Apple heeft te maken met het economische klimaat, de productie-uitval in China door corona en de sterke dollar. Het zijn allemaal problemen van tijdelijke aard. Apple staat in de nabeurs 3,2% lager op 145,99 dollar waarmee de winst tijdens de gewone beurshandel is ingeleverd.

Met een bèta van 1,3 is het niet waarschijnlijk dat Apple tegen de trend van de markt zal ingaan. Het is wachten op een definitieve wijziging van de trend; de korte trend lijkt weer boven de lange trend uit te willen komen.

