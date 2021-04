Een opstalverzekering naast je inboedelverzekering: is dat het waard?

Heb je sinds kort een nieuwe woning? Dan is het geen slecht idee je te verzekeren om je nieuwe investeringen te beschermen. Met een inboedelverzekering of een opstalverzekering bijvoorbeeld. Maar hoe verschillen deze verzekeringen precies? We leggen het je graag uit. Zo maak jij straks de juiste keuze.

Een mooi huis met een strakke inrichting is voor veel mensen erg belangrijk. Je wilt je er immers altijd thuis kunnen voelen. Al die spullen kosten natuurlijk wel wat. Daarom is het slim om een inboedel- of opstalverzekering te nemen. Maar wat heb jij nodig? Eén van de twee, geen of juist allebei? Laten we beide verzekeringen eens onder de loep nemen.

Inboedelverzekering

Onder de inboedelverzekering vallen alle voorwerpen in je huis die je makkelijk mee kan nemen. Voorbeelden hiervan zijn een spijkerbroek, een klok, keukengerei of stoelen. Een inboedelverzekering afsluiten is voor vrijwel iedereen aan te raden. Zelfs wanneer je denkt: “Ik heb geen enorm dure tv”. Want bij elkaar opgeteld zijn al je spullen vaak een stuk meer waard dan je denkt.

Opstalverzekering

Je woning zelf en alle voorwerpen die niet makkelijk meegenomen kunnen worden, vallen onder je opstalverzekering. Denk hierbij aan de douchecabine, de thermostaat, dakpannen of juist de zonnepanelen. Dankzij een opstalverzekering ben je beschermd tegen bijvoorbeeld stormschade, waterschade en inbraak. Twijfel je of iets onder inboedel of opstal valt, vraag je dan simpelweg af hoe makkelijk het is om mee te nemen. Je intuïtie heeft dan meestal wel gelijk.

Maar hoe weet je of jij een opstalverzekering nodig hebt? In het kort: het hangt af van je eigen woonsituatie. Voor huurwoningen volstaat een inboedelverzekering. De items die onder opstal vallen zijn dan namelijk bijna altijd van de verhuurder. Dit is anders bij koopwoningen. In die situaties is een opstalverzekering zeer aan te raden, en wordt het vaak zelfs verplicht door je hypotheekaanbieder. Dan zit je straks niet in zak en as wanneer je huis in brand vliegt.

Herbouwwaarde: meten is weten

Denk je erover een opstalverzekering te nemen voor je huis? Dan moet je waarschijnlijk ook de herbouwwaarde berekenen. De naam zegt het al: de herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te bouwen als er iets misgaat. Je verzekeraar geeft je garantie tegen onderverzekering als je een herbouwwaardemeter gebruikt. Zo ben je dus altijd zeker dat je verzekeraar een eerlijk schadebedrag uitkeert.

