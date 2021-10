Een supersnelle kennisupdate

Bezoekers van ons event hebben gratis toegang tot elf snelcursussen over uiteenlopende onderwerpen. Binnen een half uur bent u helemaal up-to-date.

Op de BeleggersFair worden de bezoekers in staat gesteld zich te snel informeren middels de vele snelcursussen. De cursussen zijn geschikt voor zowel onervaren als meer ervaren beleggers en u hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Het concept is simpel: wandel naar binnen voor een thema dat u aanspreekt, en een half uur later loopt u weer helemaal geïnformeerd naar buiten. Doeltreffend en snel!

Een aantal snelcursussen wordt verzorgt door verschillende beleggingsexperts. Maar ook studenten van de Hogeschool van Amsterdam die de minor Beleggen volgen zullen in meerdere cursussen verschillende beleggingsonderwerpen voor hun rekening nemen.

Op 15 oktober kunt u de volgende snelcursussen volgen:

10.15 – 10.45 uur Hoe werken aandelenopties en is dat iets voor mij?

10.45 – 11.15 uur Beleggen in turbo’s

11.15 – 11.45 uur Ontdek de geheimen van opties

11.45 – 12.15 uur Hoe te profiteren van de grote geldstromen op Wall Street

12.30 – 13.00 uur Snelcursus

13.00 – 13.30 uur Opties en de drie dimensies van prijs

13.30 – 14.00 uur Versla de markten met aandelenscreeners

14.15 – 14.45 uur Snelcursus

14.45 – 15.15 uur Beleggen in futures

15.15 – 15.45 uur Beleggen in CFD’s

15.45 – 16.15 uur Wat is Geld?

