Een verklarende woordenlijst van forex handelstermen

Handelen op de valutamarkt (forex) vereist een hoog niveau van vaardigheid en inzicht, om de meest winstgevende investeringen met een laag risico op te leveren.

Het doel van elke forex trader is om de meest accurate trades uit te voeren, met behulp van gedetailleerde analyses en effectieve strategieën.

Hoe meer succesvolle trades u maakt, des te lonender is uw algehele handelservaring.

Echter, bij het handelen op forex, moet u niet alleen een zeer professioneel platform aanschaffen – zoals forex trading met Plus500, bijvoorbeeld – maar u moet ook een grondige kennis hebben van alle verschillende terminologie die wordt weergegeven.

Forex trading kan complex zijn, vooral wanneer er verschillende concepten zijn waar u uw hoofd niet helemaal bij kunt houden. Daarom is het kennen van deze essentiële termen van cruciaal belang voor uw handelssucces.

Lees verder voor een complete verklarende woordenlijst van forex trading termen, om u te helpen in uw trading reis.

Activa – Activa zijn het instrument dat wordt verhandeld. Het specifieke type activa varieert afhankelijk van de gekozen markt, of het nu aandelen, grondstoffen of indexen zijn. Op de forex markt, zijn de verhandelde activa valutaparen.

Contracts for Difference (CFD) – CFD’s worden gebruikt als een alternatief voor de traditionele handel. In plaats van een onderliggende waarde te bezitten, koopt u contracten, waarbij u speculeert op de prijsbeweging van de activa. Wanneer u een forex CFD opent, kan uw positie long (kopen) of short (verkopen) zijn, en uw rendement zal afhangen van de nauwkeurigheid van uw positie, en het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs van het contract.

Valutaparen – Valutaparen zijn de activa die op forex worden verhandeld. Buitenlandse transacties kunnen alleen worden uitgevoerd door een valuta te ruilen tegen een andere. Elke valuta heeft verschillende waarden ten opzichte van een andere, en deze veranderen voortdurend. Een valutapaar bestaat uit een basisvaluta (de valuta die wordt verhandeld) en de quote currency (waartegen de valuta wordt verhandeld).

Vreemde valuta (forex) – Forex is een financiële markt die zich bezighoudt met het verhandelen en uitwisselen van activa in valutaparen. Deze zeer liquide markt wordt dagelijks door miljoenen handelaren wereldwijd gebruikt.

Handel met een hefboom – Met handel met een hefboom kunt u een grotere blootstelling aan de markt krijgen met aanzienlijk minder kapitaal. Bij het handelen in valutaparen bepaalt de hefboomratio hoeveel blootstelling u kunt krijgen op een transactie in vergelijking met uw initiële storting (margin). Hefboomwerking kan zowel de winsten als verliezen die u van een transactie ontvangt verhogen, aangezien uw rendement wordt afgemeten aan het bedrag van de hefboomwerking.

Margin – De margin van een trade is het initiële kapitaal dat nodig is om te beginnen handelen op een asset.

Scalping trading – Scalping trading is een handelsstrategie met meerdere, kortlopende transacties. Een trader opent meerdere posities per dag, maar slechts voor een korte periode, of het nu een kwestie van minuten of zelfs seconden is. Het doel is om meerdere incrementele winsten te produceren, die samen een veel grotere winst opleveren.

Trading plan – Een trading plan wordt gemaakt door voordat er investeringen worden gedaan, om ervoor te zorgen dat elke handel wordt uitgevoerd met de meest nauwkeurige en succesvolle aanpak. Trading plannen kunnen een analyse van de forex markt inhouden, het monitoren van valutaparen, alsmede informatie over externe gebeurtenissen die de forex handel kunnen beïnvloeden.

Handelsplatform – Een forex handelsplatform is de online software die uw gehele handelstraject afhandelt. Dit is de plaats waar u uw trades beheert, al uw analyses uitvoert en toegang heeft tot uw behaalde winsten.

Technische indicatoren – Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen die worden gebruikt om patronen of trends in marktprestaties vast te stellen. Er zijn verschillende indicatoren die analyses geven over verschillende aspecten van forex, waaronder de volatiliteit van de markt, voorspelde bewegingen van een actief en het volume van de transacties die plaatsvinden.

