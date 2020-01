Een website opzetten voor je bedrijf, wat kost dat nou eigenlijk?

Ben je van plan om een website te laten maken voor je bedrijf, dan wil je natuurlijk weten wat het kost.

Op de vraag: ‘wat kost een website nou eigenlijk’ kan je geen standaardantwoord geven. Dit verschilt namelijk enorm en hangt van veel verschillende factoren af.

Om je een beter beeld te geven hebben we deze dingen voor je op een rijtje gezet. Ook kijken we naar de gemiddelde kosten van verschillende soorten websites.

Waaruit zijn de kosten opgebouwd

Ieder bedrijf is anders, dus de website ook. Toch zijn er over het algemeen een aantal standaardkosten die je altijd terugziet komen bij het maken van een website, deze zijn als volgt:

De kosten domeinnaam en de hosting

Het ontwerpen en maken van de website

De content die op de website staat

De kosten voor online marketing

Wat de daadwerkelijke kosten zijn hangt onder andere af van degene die de website voor je maakt. Er zijn namelijk meerdere prijscategorieën voor het laten maken van een website.

Zelfstandig webdesigner

Als je kiest voor een zelfstandig webdesigner heb je over het algemeen een prima website. Als je website niet superbelangrijk voor je is maar het er wel goed uit moet zien, is deze optie prima. Je kunt hierbij vaak kiezen voor een standaardtemplate of een maatwerkwebsite. De kosten liggen meestal tussen de 1.000-1.500 euro.

Online marketingbureau

Is je website een belangrijk onderdeel voor je bedrijf en wil je goed gevonden worden op het internet? Dan is het slim om de hulp in te schakelen van een online marketingbureau. Meestal liggen de prijzen tussen de 2.000-5.000 euro. Hiervoor krijg je een goede, maatwerkwebsite. Ook heb je bij een professioneel bureau de mogelijkheid om de online marketing te laten doen waardoor je meer bezoekers naar je website zult trekken. Dit zijn vaak kosten die maandelijks terugkomen.

Complexe en grote websites en webshops

Voor grote websites en webshops kun je vaak ook terecht bij een online marketingbureau. De kosten hiervan liggen alleen wel een stukje hoger. Als je een uitgebreide website nodig hebt met alles erop en eraan ben je al snel tienduizenden euro’s kwijt. Voor veel grote bedrijven is dit nodig: zij hebben complexe IT-oplossingen nodig. Hiervoor kun je terecht bij bijvoorbeeld Proserve.

