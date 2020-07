Een zomers schot voor open doel

Na het voetbalseizoen barst de strijd tussen beursgenoteerde voetbalclubs pas echt los. Dit biedt interessante mogelijkheden voor beleggers, zegt Salah Bouhmidi, head of markets bij broker IG. “Onze analyses laten zien dat de koersen van beursgenoteerde voetbalclubs in de zomer vaak bullish zijn, met een duidelijke positieve trend in het derde kwartaal.”

Over de afgelopen 17 jaar hadden beleggers in bijvoorbeeld het aandeel Borussia Dortmund tussen eind juni en eind augustus een gemiddeld rendement van 10% kunnen behalen. Juventus uit het Italiaanse Turijn doet het zelfs nog beter. In dezelfde periode scoorde het aandeel een historisch rendement van circa 19%. Ter vergelijking, het Nederlandse aandeel Ajax Amsterdam laat in dezelfde periode een rendement van rond de 5% zien.

Volgens Bouhmidi zijn er meerdere oorzaken voor deze seizoensgebonden fluctuaties. “Normaalgesproken eindigt het seizoen in de grote competities in de maand mei. Daarna maken veel clubs letterlijk de balans van het afgelopen jaar op. Dit kan de beurskoers sterk beïnvloeden. Daarnaast breekt in die periode het transfergeweld los.” Welke invloed dit kan hebben op de koers, laat bijvoorbeeld het contracteren van Cristiano Ronaldo door Juventus zien. Nadat de Portugese superster zijn handtekening had gezet in 2018, steeg de koers van het aandeel Juventus in begin juli tot midden september met meer dan 80%.

Voetbal op z’n kop

Net als de rest van de wereld staat ook de voetbalwereld als gevolg van de coronacrisis op zijn kop. Zo is bijvoorbeeld de transferperiode verlengd tot oktober. Vooral de Italiaanse economie, met in het kielzog het Italiaanse voetbal, werd hard getroffen door de coronacrisis. Voor het aandeel Juventus is het mede daardoor bijzonder belangrijk om de titel te verdedigen, maar zeker zo belangrijk is het om ver te komen in de lucratieve Champions League. Juventus strijdt tegen Olympique Lyon, een andere beursgenoteerde voetbalclub, voor een plek in de kwartfinales. De eerste knock-outronde van de Champions League eindigde in 1-0 voor Lyon. Positief is dat het kampioenschap in Italië Juventus niet meer lijkt te kunnen ontgaan; ze verdedigen met nog 6 wedstrijden te spelen een ruime voorsprong ten opzichte van Internazionale uit Milaan.

Wat zegt de chart

Technisch gezien is het volgens Bouhmidi wachten op een uitbraak. De koers van de ‘oude dame’ handelt sinds eind april vrij vlak. Tegelijkertijd wordt een symmetrische driehoeksformatie gevormd, die op korte termijn voor beweging zou kunnen zorgen. Over het geheel genomen herstelde het aandeel zich sinds half maart en is er sprake van een positieve trend. Om de trend voort te zetten, moet het wekelijkse pivotpunt van €0,9406 en de 21-EMA-lijn van € 0,9421 snel worden overwonnen. Dan zouden verdere opwaartse impulsen kunnen volgen. Daarnaast moet het bereik tussen €0,99 en €1,019 duidelijk worden uitgenomen. Een aantal belangrijke technische indicatoren vallen hier samen. Aan de ene kant is het significante Fibonacci-retracement van 38,20% op €0,99 te zien en aan de andere kant is de bovengrens van het bovengenoemde trendkanaal op €1,019. Een duidelijke, blijvende uitbraak kan het volgende koersdoel activeren, namelijk €1,21. Daarvoor moeten echter zowel de RSI de drempel op 48,5 verdedigen, als de neerwaarts hellende lijn van 200 dagen moet worden heroverd op €1,09.

