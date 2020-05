‘Eerst een nieuwe bodem’: Cees Smit (Today’s)

Ik denk dat het dus langer duurt voordat we een economisch herstel krijgen en daardoor zal de beurs waarschijnlijk nog een keer een nieuwe bodem zetten. Dat verwacht Cees Smit, commercieel directeur Today’s Beheer (onderdeel MIJN Effecten).

De 1,5 meter maatschappij zal voor veel bedrijven en sectoren niet blijken te werken, ook vraag ik me af of iedereen direct weer reislustig wordt. Halverwege maart deed de AEX een aanval op de 400. En welke sectoren kunnen het relatief goed gaan doen? Ik denk dan aan Aegon, moderne bankiers als Adyen en bedrijven als Just Eat Takeaway. Ik geloof vooral in sectoren die relatief geen last hebben van een recessie. Daarom moet je oppassen voor de toeristische sector, inclusief Uber en Hotels.

Deze en andere corona-tips in de komende e-Cash. Schrijf u hier in op de e-Cash

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14892 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht