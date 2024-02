Eigenwijs Adyen verslaat de concurrentie

Met de gepubliceerde halfjaarcijfers zet Adyen een belangrijke stap om het vertrouwen bij beleggers te herstellen. Het aandeel Adyen opende donderdag dik 17% hoger. De verwerker van betalingstransacties presteert op alle fronten beter dan de veel grotere broer PayPal en heeft veel groeimogelijkheden. Dit kalenderjaar drukken de investeringen nog op de winstratio’s, waarna het Amsterdamse bedrijf in 2025 en 2026 ook onder aan de streep tot bloei moet komen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Adyen maakt het zichzelf niet altijd even gemakkelijk. Het management publiceert in principe de bedrijfscijfers maar twee keer per jaar, terwijl vier keer de standaard is. Daarbij werkt men niet met een vaste, herkenbare set van tabellen en grafieken, maar met een lange brief aan de aandeelhouders. Deze keer bestaat die uit maar liefst 49 pagina’s waarvan de helft voornamelijk proza is. Best ouderwets voor een innoverend softwarebedrijf eigenlijk. “Als je echt wilt weten wat we allemaal doen ga je er maar even goed voor zitten”, lijken ze te zeggen.

Relatie met Cash App maakt verschil

Dat doen we graag, want Adyen heeft een goed verhaal. De omzet is in het tweede half jaar gestegen met 23%, de nettowinst met 48%. Dat is een veel beter rapport dan de Amerikaanse sectorgenoot PayPal kan overleggen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de €416 miljoen winst van Adyen klein is ten opzichte van de $2.5 miljard winst van PayPal in dezelfde periode.

Een concreet verschil maken de Amsterdammers in hun relatie met Cash App (onderdeel van Block, voorheen Square, dat wordt geleid door voormalige Twitter-topman Jack Dorsey). Na proefdraaien op het internationale betalingsverkeer heeft Adyen eind 2023 ook de lokale betalingen in de Verenigde Staten over mogen nemen. In het land dat langzaam maar zeker digitale betalingen ziet groeien ten opzichte van traditionele creditcardafrekeningen heeft Adyen het voordeel dat ze de complexiteit van meerdere betaalmethodes tegelijkertijd goed kunnen afhandelen.

PayPal, dat met Alex Chriss sinds kort een nieuwe CEO aan het roer heeft staan, spreekt van een overgangsjaar. Het bedrijf maakte vorige week bekend 9% van het personeel (zo’n 2.500 arbeidsplaatsen) te laten vertrekken. Dat komt boven op een vergelijkbare ontslagronde vorig jaar. Adyen neemt zoals bekend nog steeds nieuwe mensen aan. In de tweede helft van 2023 waren dat er meer dan 300. In 2024 staan die extra mensen een heel jaar lang in de loonadministratie, waardoor het management verwacht vanaf 2025 betere winstratio’s te kunnen laten zien.

Wat kunnen beleggers van Adyen verwachten?

De overgang van traditionele betaalmiddelen naar nieuwe, digitale mogelijkheden speelt niet alleen in de Verenigde Staten, maar in veel meer landen. In Nederland wordt daar niet altijd goed over nagedacht, omdat ons lokale betalingsverkeer zo ver vooroploopt. Beleggers kunnen daarom verwachten dat Adyen in de komende jaren flink zal blijven groeien. Op langere termijn mag wel worden aangenomen dat digitalisering ook versimpeling betekent, waardoor concurrentie gemakkelijker een voet tussen de deur zou moeten kunnen krijgen bij bestaande, grote relaties van Adyen. Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig is Adyen een groeiaandeel, dat met de zojuist gepubliceerde cijfers een belangrijke stap heeft gezet om het vertrouwen bij beleggers, dat in juli ineens verdwenen was door de eigenwijze manier van rapporteren, weer verder te herstellen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19442 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht