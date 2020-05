Elon Musk 700 miljoen rijker

Tesla-CEO Elon Musk heeft meer dan 700 miljoen dollar verdiend met de uitoefening van zijn eerste pakket opties.

Hij kon 1,7 miljoen aandelen kopen tegen een koers van 350,02 dollar, omdat de marktkapitalisatie van de onderneming gedurende 30 dagen en in een periode van 6 maanden gemiddeld meer dan 100 miljard dollar heeft bedragen. De aandelen die hij pas over 5 jaar kan verkopen staan op 805,81 dollar. Maar dat is niet alles. Dit was pas het eerste pakket van in totaal 12 pakketten.

Musk had voor de uitoefening van de opties een belang in Tesla van 18,5%. Inclusief de in de schoot geworpen aandelen heeft hij 38,7 miljoen aandelen, waarvan 18,5 miljoen als onderpand dienen voor een persoonlijke schuld. Niet iedereen is het met deze monsterbeloning eens. Aandeelhouder Richard Tornetta gaat het aanvechten.

Gepimpt

Het koersverloop van het aandeel komt gepimpt over. De laatste maanden is het verloop bijna parabolisch, wat niet past tegen de achtergrond van de coronacrisis. De inzet van een correctie rond de 675 dollar was logischer geweest op basis van charttechnische indicatoren en de historie. Het aandeel wordt gewaardeerd tegen 6 keer de omzet en 22 keer de boekwaarde.

