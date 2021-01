En de winnaar is …. RD Shell

Royal Dutch Shell was in 2020 het meest verhandelde Nederlandse aandeel onder particuliere beleggers, gevolgd door ING en Galapagos.

Op de Amerikaanse markten was Tesla vorig jaar favoriet en in Europa vonden de meeste transacties plaats in Air France KLM. Dat blijkt uit het overzicht van de transacties van beleggers bij BinckBank over de afgelopen twaalf maanden.

Kort voor de jaarwisseling is reeds de BinckBank Beleggers Top 200 bekendgemaakt, die gebaseerd is op het belegd vermogen van particuliere beleggers per eind 2020. Ook hier gaat Shell aan kop.

Naast bekende aandelen zijn in de tranactielijstjes ook enkele bijzondere fondsen zichtbaar waarin in 2020 flink werd gehandeld, zoals het omgevallen Wirecard en ‘coronafondsen’ als Moderna en Novacyt.

Beleggingsfondsen en ETF’s

Bij ETF’s blijven in bredere indices beleggende fondsen favoriet en was de Van Eck AEX het meest verhandeld. Bij de beleggingsfondsen voert het Kempen Global High Dividend Fund de top-10 over 2020 aan.

Hieronder de lijsten voor Nederland, Europa, Verenigde Staten plus de meest verhandelde beleggingsfondsen en ETF’s.

Top-10 transacties beleggers BinckBank in 2020

Nederland

Royal Dutch Shell ING Groep Galapagos Aegon Pharming ABN Amro Bank ASML ArcelorMittal Fugro Unibail-Rodamco

Europa

Air France – KLM Novacyt Wirecard Nokia Bayer Euronav Nel Asa Fagron Biophytis AB Inbev

Verenigde Staten

Tesla Nio Apple Microsoft Amazon Plug Power FuelCell Energy Beyond Meat Alibaba Moderna

ETF

VanEck AEX iShares Core MSCI World Vanguard S&P 500 VanEck Global Equal Weight iShares Global Clean Energy iShares AEX iShares S&P 500 Information Tech Vanguard FTSE All-World VanEck Global Real Estate VanEck Video Gaming and eSports

Beleggingsfondsen

Kempen Global High Dividend Fund Vanguard Global Stock Index Fund BlackRock World Technology Fund Skagen Global NN Health Care Fund ASN Duurzaam Aandelenfonds Vanguard US Opportunities Fund Kempen European High Dividend Fund NN Europees Deelnemingen Fonds MS Inv Fd – US Growth

bron: BinckBank

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht