Eng plaatje Nasdaq

Amerika zal net als Europa vandaag werken aan een herstelbeweging, maar het charttechnische plaatje voor de Nasdaq (8.848,51) blijft eng met een index die bovenin de bandbreedte staat en een RSI die duidelijk aangeeft dat de markt overbought is, een situatie die soms enige tijden kan aanhouden voordat een correctie wordt ingezet.

In de premarket zijn de S&P en Dow Jones vrijwel onveranderd. De Nasdaq staat 0,10% in de plus.

De Europese markten doen het beter en profiteren van meevallende retailsales, die in november met 1% toenamen na een stijging van 0,3% in oktober. De Duitse PMI-Infrastructuur steeg in december naar 53,8 van 52,5 in november. FTSE +0,20%, DAX +1,01% en AEX +0,53%.

