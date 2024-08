ESG is niet interessant

Nederlandse particuliere beleggers laten zich in hun beleggingskeuzes niet leiden door ESG-factoren (Environmental, Social & Governance). Dit blijkt uit gegevens van het recente Retail Investor Beat-kwartaalonderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 12 landen, waaronder Nederland.

16% van de Nederlandse beleggers zegt dat ze ESG altijd meewegen als ze beleggen in een aandeel. Een groter deel van 49% zegt dat ESG geen factor is en 7% geeft aan dat dit voorheen wel zo was. 19% zegt dat ze alleen rekening houden met ESG als hun beleggingen goed presteren.

Beleggen in ESG heeft de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen door beschuldigingen van greenwashing en het onjuist labelen van ESG-fondsen. De resultaten van het recente kwartaalonderzoek laten zien dat dit gevolgen heeft op de keuzes van particuliere beleggers. Op de vraag waarom beleggers niet naar ESG-factoren kijken, waren de meest voorkomende antwoorden dat ESG verwarrend is (25%), dat ze sterke rendementen belangrijker vinden (22%) en dat er te vaak sprake is van greenwashing (18%).

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist: “De belangstelling van beleggers voor ESG is sinds de hoogtijdagen van 2021 afgenomen. De instroom in de duurzame fondsensector is gedaald van meer dan $100 miljard per kwartaal naar break-even, terwijl het aantal nieuwe fondsen is gedaald van meer dan 300 per kwartaal toen, tot minder dan 100 nu.”

“Naast onduidelijkheid over ESG, was ondermaatse prestatie hier een belangrijke factor. Zo bleef het fonds Parnassus Core Equity, wat met een vermogen van $29 miljard het grootste fonds in de ESG-wereld is, het afgelopen jaar 5% achter bij de S&P 500 en de afgelopen drie jaar 2%. Illustratief is ook dat de koersen van EV-symbool Tesla en de toonaangevende iShares Global Clean Energy (ICLN) sinds 2021 sterk achtergebleven zijn bij de grote beursindices.”

Verder laten de resultaten zien dat oudere beleggers minder geneigd zijn om ESG mee te nemen in hun beleggingskeuzes. 12% van deze groep (55+) geeft aan ESG-factoren altijd mee te nemen in hun keuzes ten opzichte van 53% die aangeeft dit niet te doen. Onder de jongere groep van 18-34 jaar neemt 20% ESG altijd mee in hun afweging, terwijl 47% aangeeft dit niet te doen en 19% aangeeft dit niet meer te doen.

Tot slot bleken beleggers die ESG-factoren mee laten wegen de Environmental-factoren het belangrijkste vinden (43%), gevolgd door Social (20%) en Governance (13%). 23% vindt alle drie de letters in ESG even belangrijk.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20038 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht