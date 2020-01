ESG scoort minder goed in VS dan in Europa

De Amerikaanse markten lijken geen spannende beursdag tegemoet te gaan. In de premarket staat de S&P +0,27%, de Nasdaq +0,38% en Dow Jones +0,25%. Europa doet het beter met een stijging voor de FTSE van 0,99%. DAX is +0,72% en AEX +0,46%. De in de VS gepubliceerde kwartaalcijfers, voornamelijk van de financiële sector’, zijn goed onthaald.

Volgende week begint in Davos de jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders en ondernemers. ESG zal bij vrijwel elke spreker op de lippen branden. “ESG-beleggingen blijven een bron van outperformance in de eurozone, terwijl het rendement in Noord-Amerika sinds 2018 onder druk staat”, aldus Amundi. “In Europa heeft de Social-pijler nu de grootste impact, wat aangeeft dat Environmental- en Governancefactoren niet de enige zorgen zijn onder beleggers. ESG gaat niet langer over uitsluiting en is nu volledig geïntegreerd in aandelenselectieprocessen.”

Bijvoorbeeld, het kopen van de best-in-class (of 20% best gerangschikte) ESG-aandelen en de verkoop van de worst-in-class (of 20% slechtste gerangschikte) ESG-aandelen zou een jaarlijks rendement van 5,8% in de eurozone hebben gegenereerd, maar slechts 0,6% in Noord-Amerika (versus 6,6% en 3,3% voor de periode 2014-2017).

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

