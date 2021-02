eSIM laat de plastic simkaart achter zich

Plastic is niet goed voor ons milieu. Per jaar worden duizenden kleine plastic simkaarten gebruikt en later weggegooid. eSIM gaat daar voorgoed verandering in brengen. In de nieuwste mobiele telefoons is de simkaart niet meer van plastic maar gewoon ingebouwd in het toestel. Dat heeft diverse voordelen die we je graag uitleggen.

Telefoon met e-SIM

Wanneer je pas een nieuwe telefoon hebt gekocht biedt die wellicht al de mogelijkheid tot het gebruik van eSIM. Het is de bedoeling dat deze duurzame simkaart na verloop van tijd alle plastic simkaarten gaat vervangen. Dat scheelt alvast een hoop plastic in het milieu. Daarnaast hoef je, wanneer je verandert van provider, nooit meer te wachten tot je simkaart per post wordt toegestuurd. In plaats daarvan ontvang je van de provider inloggegevens waarmee je direct de instellingen in je telefoon kunt wijzigen via een app. Eenvoudig en snel. De onderstaande toestellen kunnen nu al gebruik maken van eSIM:

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G en Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20 en Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A32

Sony Xperia 5 II

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 en iPhone 11 Pro

iPhone XR

iPhone SE

Mijn mobiele telefoon staat nog niet in deze lijst

Uiteraard kan het zo zijn dat jouw mobiele telefoon nog niet voorkomt op bovenstaande lijst. Heb je zo’n mobiele telefoon waarop je eSIM nog niet kunt gebruiken, dan is er een andere aantrekkelijke optie. Sim only maandelijks opzegbaar bij Simyo. Bij dit abonnement kun je zoals de naam al doet vermoeden het abonnement maandelijks opzeggen. Stel dat je binnenkort een mobiele telefoon wil kopen die wel eSIM aanbiedt, dan kun je nu al gebruik maken van het sim only abonnement en dit later omzetten naar een eSIM abonnement.

Beheer meerdere telefoonnummers op één mobiele telefoon

Heb je meerdere telefoonnummers zoals bijvoorbeeld je privé nummer en een telefoonnummer dat je enkel gebruikt voor het werk? Dan kun je met eSIM snel en gemakkelijk switchen tussen die nummers. Via de app bepaal jij met welk nummer je op dat moment bereikbaar bent. Via een handige app kun je alle instellingen, verbruik en belminuten bijhouden. Zo betaal je nooit meer teveel.

