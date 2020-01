Esports razend populair

Esports, het kijken naar anderen die videospellen spelen, neemt een zeer grote vlucht. Wellicht heeft u hier al in de media over gelezen. Vooral onder jongeren is esports zeer populair, via streaming of live evenementen. Sommige esports evenementen trekken meer kijkers dan de grootste traditionele sportevenementen.

Om de proef op de som te nemen, zijn we afgelopen november zelf langs gegaan op de League of Legends wereldfinale in Parijs. Een zeer indrukwekkende gebeurtenis: de 20.000 zitplaatsen tellende Accor Arena was tot de nok afgeladen om het Chinese team FunPlus Phoenix de strijd te zien aanbinden met haar Europese rivaal G2 Esports.

Vanaf het begin was de sfeer uitgelaten. Moderatoren zweepten de zaal op en een leger verslaggevers deed live verslag. De spelers kwamen binnen als ware popsterren. Met hun hippe kapsels en kekke kleding schudden ze het traditionele negatieve beeld van gamers voorgoed van zich af. Na een meerdere uren durende strijd deed FunPlus Phoenix G2 Esports overtuigend met 3-0 in het stof bijten.

We waren diep onder de indruk van de energie van dit evenement. Het was duidelijk dat esports al heel groot is en alles in zich heeft om nog veel groter te worden.

VanEck biedt een ETF die het mogelijk maakt in video spellen en esportsbedrijven te investeren, zie https://www.vaneck.com/ucits/esports. We zijn de enige aanbieder van een dergelijke ETF in Europa.

