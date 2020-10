ETF’s: Mythen en Mogelijkheden

In deze praktische masterclass weerspreekt Martijn Rozemuller (VanEck) de vele mythes rond Exchange Traded Funds (ETF’s). Daarnaast deelt hij enkele beleggingsstrategieën die we in deze tijden van corona kunnen inzetten.

ETF’s nemen een hoge vlucht. Volgens Morningstar hadden ETF’s en andere indexfondsen per 31 mei een marktaandeel van 20% in Europa. Toch bestaan er nog veel mythes over deze instrumenten: dat ze alleen maar brede, passieve, marktindices zouden volgen bijvoorbeeld. Of dat een grote order niet door de markt geabsorbeerd kan worden.

Martijn Rozemuller, hoofd Europa van VanEck, bespreekt deze mythen en legt uit waarop te letten bij de keuze van een ETF. Ook gaat hij in op enkele strategieën die ten tijde van corona het rendement en risico van uw portefeuille kunnen verbeteren.

De masterclass 'ETF's: Mythen en Mogelijkheden' vindt plaats om 12.00 uur.

Martijn Rozemuller

Hoofd Europa VanEck

Martijn Rozemuller is als managing director verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van VanEck. Hij was in 2009 één van de oprichters van Think ETFs wat overgenomen is door VanEck. Voorheen was hij partner bij handelshuis Optiver.

