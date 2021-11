ETF’s van UBS passeren grens van 100 miljard dollar

De ETF’s van UBS Asset Management (UBS AM) hebben de grens van 100 miljard dollar overschreden. Dat maakt de vermogensbeheerder vandaag bekend. Hiermee is UBS AM één van de weinige Europese ETF-aanbieders die deze mijlpaal heeft bereikt.

In 2001 lanceerde UBS AM zijn eerste ETF’s met een handvol aandelenfondsen. Door in gesprek te gaan met beleggers en door het uitwisselen van ideeën, heeft het aanbod zich verder kunnen ontwikkelen en zijn er innovatieve oplossingen bedacht.

Het gevarieerde productaanbod van 130 ETF’s zorgt voor een palet aan flexibele bouwstenen voor aandelen, vastrentende waarden, grondstoffen en alternatieve strategieën. Het door UBS beheerde ETF-vermogen is gestegen van ongeveer USD 30 miljard vijf jaar geleden tot USD 100 miljard nu. Dat is een jaarlijks groeipercentage van 27%, wat hoger is dan de gemiddelde groei van de Europese ETF-markt.

De afgelopen tien jaar hebben beleggers hun focus duidelijk verschoven naar meer duurzame ETF’s. UBS AM heeft van deze toenemende vraag kunnen profiteren. De vermogensbeheerder is met een belegd vermogen van USD 35 miljard de op één na grootste Europese aanbieder in deze categorie. In 2021 lanceerde UBS AM 17 nieuwe duurzame ETF’s, waaronder een volledige reeks met op het Parijs-akkoord afgestemde benchmarks.

