Ethereum bereikt nieuwe ATH en is nog lang niet klaar

De cryptomunt Ethereum werd op 30 juli 2015 uitgebracht, zes jaar nadat de eerste Bitcoin-transactie plaatsvond. Diverse programmeurs waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de cryptocurrency.

In 2013 werd de munt opgezet. In mei 2016 kon men de Ethereum nog aanschaffen voor slechts 8 dollar, maar plotseling steeg de waarde naar 1000 euro. In 2020/2021 was de Ethereum één van de snelst stijgende cryptomunten. Geloof het of niet, maar in 2021 werd de grens van 4000 dollar gepasseerd. Opmerkelijk genoeg lijkt er ook nog geen einde te komen aan de koersstijging.

Waardestijging van ruim 400% in 2021

De Bitcoin wist iedereen te verbazen door in 2021 met 95% te stijgen. Echter wist de Ethereum een nog veel groter succes te noteren. De digitale munt ether wist begin mei over de magische grens van 3000 dollar te gaan en korte tijd daarna werd zelfs de grens van 4000 dollar aangetikt. De Ethereum steeg met maar liefst 400%, een record voor een cryptocurrency. Op 10 mei 2021 staat de Ethereum op een waarde van ruim 4100 dollar.

De ether is de tweede munt van de wereld. De Bitcoin is met een marktwaarde van ruim 1000 miljard dollar de grootste cryptomunt, de Ethereum volgt met een marktwaarde van 355 miljard dollar.

Grote investeringen doen de prijs stijgen

Er zijn steeds meer bedrijven die besluiten om een deel van de cashreserves vast te houden in cryptocurrency. Kortgeleden werd bekend dat het beursgenoteerde bedrijf Mogo maar liefst 146 ethermunten had aangekocht. In totaal zou Mogo rond de 5% van alle reserves willen vastzetten in de cryptomarkt. Het bedrijf kocht eerder al 18 bitcoins tegen een waarde van 33.000 dollar per stuk. Honderden bedrijven kiezen er momenteel voor om deze stap te maken, waardoor de markt boost na boost krijgt.

Verwachtingen aankomende zomer

De historische koers van de Ethereum heeft ook grotendeels te maken met het feit dat investeerders de munten behouden. Een snelle winst met de verkoop van de cryptomunt is aantrekkelijk, echter lijkt het lange termijn aan het winnen. Het aanbod is beperkter aan het worden, terwijl de vraag naar de cryptomunt steeds meer toeneemt. Juist de zeldzaamheid van de munt zorgt ervoor dat wij de komende periode alleen nog maar stijgingen verwachten. De cryptovaluta zouden wij dus zeker willen toevoegen aan munten waarin je wilt investeren.

