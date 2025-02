eToro: ‘Analyse toont aan dat trouw loont bij beleggen’

Loyaliteit is bij beleggen net zo cruciaal als in romantische relaties, zo blijkt uit een analyse van handels- en beleggingsplatform eToro ter gelegenheid van Valentijnsdag.

Op basis van historische data is de kans op een positief rendement bij het aanhouden van de S&P 500 voor een enkel jaar 72% (zie tabel 1). Dit percentage stijgt naar 87% bij een belegging van 10 jaar en naar 95% bij 20 jaar. De FTSE 100 laat een vergelijkbaar beeld zien: de kans op een positief rendement stijgt van 66% voor een jaar naar 83% over een periode van 20 jaar.

Niet alle relaties zijn voor altijd. Hoewel het aanhouden van de STOXX 600 een kans van 66% op een positief rendement biedt in het eerste jaar, blijft dit percentage gelijk na vijf jaar en neemt het zelfs af tot 61% na 10 jaar en 47% na 20 jaar.

Lale Akoner, Global Markets Analyst bij eToro, licht de bevindingen toe: “Zoals het gezegde luidt: ‘tijd in de markt verslaat het timen van de markt’. Er zijn pieken en dalen bij beleggen, net als in relaties, dus het is belangrijk om niet direct te verkopen bij de eerste tegenslag.Onze analyse van de S&P en FTSE-data laat zien dat de kans op een positief rendement aanzienlijk toeneemt naarmate men langer belegt. Dat gezegd hebbende: niet alle indices zijn gelijk. De STOXX 600 blijkt zwakker en leverde over een langere beleggingsperiode niet hetzelfde effect op. Dat betekent echter niet dat beleggers Europa moeten mijden – historisch gezien biedt een beleggingsperiode van één tot tien jaar immers nog steeds een kans van meer dan 60% op winst. Het is echter essentieel om te weten wat je beleggingsdoelen zijn: een kortstondige affaire of een langdurige verbintenis.”

eToro analyseerde ook vijf langetermijnbeleggingen waarbij loyaliteit zich uitbetaalde en vijf kortetermijnflirts die investeerders teleurstelden in de afgelopen tien jaar.

Beleggers die vertrouwen hielden in bedrijven als Broadcom, Arista Networks en TSMC, ondanks dalingen van 50 tot 60%, werden uiteindelijk beloond voor hun liefde voor het aandeel. Broadcom zag bijvoorbeeld zijn aandeelprijs met 53% dalen tussen januari en maart 2020, maar herstelde met 1.450% tegen januari 2025.

Aan de andere kant waren beleggers die zich lieten meeslepen door de spectaculaire koersstijgingen van bedrijven als Zoom, Peloton en Docusign minder fortuinlijk. Deze aandelen stegen explosief, maar zakten vervolgens in en blijven sindsdien achter bij de markt. Peloton kende de grootste stijging (870%), maar ook de grootste neergang (98%) en bevindt zich vandaag ver onder de introductiekoers.

Lale Akoner: “De vijf aandelen in onze lijst van ‘kortetermijnflirts’ profiteerden aanvankelijk van de COVID-crisis, dankzij de stijging van thuiswerken, thuisfitness en huisdierbezit. Maar de spannende wittebroodsweken eindigden abrupt toen de lockdownmaatregelen afnamen. Hoewel thematisch beleggen een valide strategie is, is het belangrijk om niet meegezogen te worden in kortstondige trends en op tijd uit te stappen.Tegelijkertijd kunnen zelfs bedrijven met sterke fundamentals, een concurrentievoordeel en groeipotentieel te maken krijgen met moeilijke periodes. Beleggers die bij hen blijven door dik en dun kunnen uiteindelijk beloond worden voor hun geduld en toewijding.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht