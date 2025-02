eToro: ‘Nederlandse beleggers hebben meeste vertrouwen in hun aandelenportefeuille’

Particuliere beleggers uit Nederland hadden in het vierde kwartaal het meeste vertrouwen in hun eigen beleggingen (93%), zo blijkt uit de laatste Retail Investor Beat, het kwartaalonderzoek van het handels- en beleggingsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers in 12 landen. Wereldwijd nam het vertrouwen met twee procentpunt toe tot 78%. Verder blijkt dat particuliere beleggers in 2025 het meest verwachten van de Amerikaanse aandelenmarkt, de technologiesector en crypto.

De gegevens laten significante variaties zien in de vertrouwensniveaus in hun eigen portefeuilles van particuliere beleggers in verschillende landen. Beleggers in Nederland blijven het meest vertrouwen houden (93%), op aanzienlijke afstand gevolgd door Duitsland (82%) en Australië (79%). In dat laatste land nam het vertrouwen in het afgelopen jaar met 10% het meeste toe, gevolgd door Spanje met +9%. Beleggers uit Frankrijk hebben met 70% het minst vertrouwen in hun beleggingen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor 2025 Nederlandse particuliere beleggers het meeste vertrouwen hebben in de Amerikaanse aandelenmarkt (42%), gevolgd door die van Europa (29%), EMEA (23%) en China (16%). Opvallend is dat onder beleggers wereldwijd China op de tweede plek staat.

Hoewel de VS voor particuliere beleggers uit elk land de favoriete markt is, laten de gegevens zien dat beleggers bovengemiddeld optimistisch zijn over hun thuismarkten. Op de vraag welke aandelenmarkt beleggers denken dat in 2025 het best zal presteren, koos in de VS het hoogste percentage beleggers voor de thuismarkt met 56%. 24% van de Britse en 30% van de Australische beleggers kozen voor hun thuismarkten, terwijl wereldwijd slechts 8% en 7% van de beleggers respectievelijk voor deze twee landen kozen. Europese beleggers hebben ook meer vertrouwen in hun eigen regio dan beleggers uit andere regio’s. Specifiek gelooft 23% van de Duitse, 21% van de Franse, 25% van de Spaanse, 21% van de Italiaanse en 29% van de Nederlandse particuliere beleggers dat Europa de best presterende regio zal zijn tegen 2025. Daarentegen delen slechts 10% van de Britse en 9% van de Amerikaanse beleggers deze optimistische vooruitzichten voor Europa.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist eToro: “Bemoedigende economische signalen zorgen voor optimisme van particuliere beleggers voor de Amerikaanse markt. De VS is in feite het enige land waarover beleggers wereldwijd het eens zijn als het gaat om de meest veelbelovende markten voor 2025.

Mensen neigen er van nature naar om te kiezen voor wat ze begrijpen, en voor particuliere beleggers vertaalt zich dit vaak in optimisme over en een voorkeur voor hun thuismarkt. In sommige gevallen kan dit gegrond zijn. Britse beleggers kunnen bemoedigd worden door de verzwakking van het pond ten opzichte van de dollar, wat de concurrentiepositie van in het VK genoteerde bedrijven op de wereldmarkten verbetert. Europese beleggers zien bemoedigende signalen in de sterke cijfers van bedrijven in de techsector zoals het Nederlandse ASML of het Duitse SAP, of de ECB die het monetaire beleid versoepelt.”

Technologie en crypto in trek

De technologiesector blijft de populairste keuze onder Nederlandse particuliere beleggers, met 23% die aangeeft hun beleggingen hierin waarschijnlijk te zullen verhogen in 2025. Daarna volgen de sectoren energie (10%), financiële diensten (8%) en vastgoed en gezondheidszorg (beide 7%).

Als we kijken naar voorkeuren voor beleggingscategorieën zien Nederlandse beleggers crypto als de meest veelbelovende: 20% van de beleggers heeft plannen om meer te investeren in crypto in 2025. Op plek twee en drie staan lokaal genoteerde aandelen (14%) en aandelen die in het buitenland genoteerd staan (12%). Cash aanhouden op bijvoorbeeld spaarrekeningen is met 7% een stuk minder populair onder Nederlandse particuliere beleggers.

Van Oudheusden: “In de laatste maanden van 2024 vonden belangrijke gebeurtenissen plaats die nu mede de manier bepalen waarop particuliere beleggers hun portefeuilles inrichten. Nu centrale banken wereldwijd bezig zijn met het verlagen van de rente, is er een verschuiving naar groeisectoren zoals technologie, terwijl de vraag naar contant geld afneemt. De herverkiezing van Donald Trump speelt een belangrijke rol in de hernieuwde focus van particuliere beleggers op de cryptomarkt, met hoop op beleidswijzigingen die crypto ten goede komen. De Amerikaanse technologiesector heeft haalt dan weer vertrouwen uit Trumps campagnebeloften om regelgevende beperkingen te verminderen en tarieven in te voeren om binnenlandse innovatie te bevorderen, wat de groei van de sector kan versterken.”

