eToro: ‘Nederlandse chipsector recessiebestendig’

De eerste helft van het jaar was geen feest voor beleggers in de Nederlandse chipbedrijven. De aandelen van ASML, ASMI, Besi en NXP daalden met percentages tussen de 24% en 34%. Maar na de goede kwartaalcijfers van het Taiwanese TSMC op 8 juli veerden de koersen op. In de afgelopen week rapporteerden ze zelf hun cijfers over het tweede kwartaal van 2022. ASML en ASMI zijn uitstekend gepositioneerd om een mogelijke recessie aan zich voorbij te laten gaan. Dat stelt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

Stijgende rentes en recessieangst

De sterke koersdalingen kwamen in de eerste vijf maanden van het jaar op het conto van de stijgende rente. Over de volle breedte kregen vooral groeibedrijven in de technologiesector te maken met afwaarderingen. De Nederlandse chippers vormden geen uitzondering. In juni daalden de aandelen eensgezind verder, maar nu uit angst voor een recessie. Tijdens een recessie kopen consumenten minder mobiele telefoons, andere elektronica en elektrische auto’s, is de logische gedachte. Dat effect trad op bij Besi, dat in het eerste halfjaar 32% minder orders ontving. Bij ASML, ASMI en NXP was er daarentegen nauwelijks sprake van verzwakking.

ASML en ASMI zitten vooraan in de productieketen

“Chips are the new oil” werd er vaak gezegd – tot aan de Russische invasie in Oekraïne. Chips vormen de “brandstof” voor de grootschalige digitalisering die dit decennium gaat plaatsvinden. Niet alleen voor consumentenelektronica en elektrische auto’s zijn veel chips nodig, maar ook voor 5G-toepassingen, kunstmatige intelligentie, slimme infrastructuur en niet in de laatste plaats veiligheid en defensie. Om aan de vraag te kunnen voldoen investeren alle chipfabrikanten bij elkaar honderden miljarden in nieuwe productiecapaciteit.

Overal ter wereld worden nieuwe fabrieken gepland. Gegeven de grote strategische en nationale belangen komen deze investeringen voorlopig niet tot stilstand. ASML en ASMI leveren beide machines die noodzakelijk zijn voor marktleiders als TSMC, Samsung en Intel. Sterker nog, de Amerikaanse regering is deze week dicht bij een extra investering van nog eens $52 miljard. Aan orders is daardoor in Veldhoven en Almere geen gebrek.

Waarderingen zijn genormaliseerd

Door biljoenen euro’s en dollars aan coronasteunpakketten, die de rente nog langer laag hield, werden aandelenkoersen vanaf maart 2020 opgeblazen. Het positieve van de koersdalingen aan het begin van het jaar is dat de waarderingen nu zijn genormaliseerd. Voor een aandeel ASML werd voorheen meer dan 50x de winst betaald. Begin juli was dat nog 30x. De koers/winstverhouding van ASMI daalde in dezelfde periode van 38x naar minder dan 20x. Het verschil zit er in dat ASML met haar EUV-machines een monopolist is. Beleggers betalen daarvoor graag een premie. ASMI heeft in haar segmenten concurrentie van Amerikaanse bedrijven als Applied Materials en Lam Research.

Aantrekkelijke belegging voor de lange termijn

Op korte termijn is het niet uit te sluiten dat een aantal van de grote economieën in een recessie terechtkomt. Als daardoor de aandelenkoersen in het algemeen dalen zullen de Nederlandse chipbedrijven wederom geen uitzondering vormen. Op de lange termijn leidt het geen twijfel dat de digitale transitie doorstoomt. De efficiëntie en productiviteitsgroei die dat oplevert is voor alle landen onmisbaar. Beleggers die op zoek zijn naar kwaliteitsaandelen voor de lange termijn zal het deugd doen dat ASML en ASMI nu op de beurs te koop zijn tegen realistische waarderingen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht