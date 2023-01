eToro: ‘Sectoren en activaklassen voor een superboost’

2022 is voor veel beleggers een wilde rit geweest, maar er is optimisme dat betere tijden voor de deur staan en hogere rendementen weer mogelijk zijn. Hier zijn enkele sectoren waar we in 2023 betere rendementen zouden kunnen zien. Eelco David Vos Regional manager eToro.

Als China weer open gaat en eindelijk zijn Zero-Covid-beleid loslaat, zou dat een welkome opsteker zijn voor de markten. China is de grootste koper van grondstoffen ter wereld, dus dat zou positief zijn voor de hele sector. De olieprijzen hebben een tumultueus 2022 achter de rug en zijn de laatste maanden onder koersdruk komen te staan ondanks een sterke start van het jaar. De heropening van China en een mogelijk zwakkere Amerikaanse dollar zouden grondstoffen volgend jaar allebei hoger kunnen stuwen.

Vast inkomen zou een comeback kunnen maken

Met de meest agressieve renteverhoging-cyclus ooit van de Federal Reserve is het een moeilijk jaar geweest voor obligaties. Nu de verwachtingen toenemen dat de rente tegen eind 2023 zal worden verlaagd, zullen beleggers uitkijken naar een herstel van de obligatiemarkt. Lagere inflatie, piektarieven en afnemende recessievrees zouden ideaal zijn voor obligaties om volgend jaar te floreren.

Japanse yen zou eindelijk zijn dag in de zon kunnen beleven

De Amerikaanse dollar was de afgelopen maanden een sloopkogel voor veel activa, en in het bijzonder voor FX-paren. Safe-haven-stromen en stijgende rentetarieven waren hiervoor de aanleiding, maar nu de top van de Fed-rentecyclus nadert en het algemene sentiment verbetert, lijken bepaalde valuta’s aantrekkelijker. Eén daarvan is de Japanse yen, die volgend jaar aantrekkelijk zou kunnen zijn voor beleggers als de Bank of Japan een inhaalslag maakt en de rente begint te verhogen. In combinatie met een verzwakkende dollar zou dit de perfecte cocktail kunnen zijn om de yen in 2023 rendement te laten opleveren.

Techaandelen stuiteren terug

Na een bull run van meer dan tien jaar kregen tech-aandelen in 2022 een zware klap. Nu het monetaire beleid van de Fed mogelijk verandert en de risicobereidheid van beleggers verbetert, zullen veel beleggers in 2023 kijken naar technologiebedrijven met goede groei, hoge marges en solide balansen om toe te voegen aan hun portefeuille. Bovendien, als het aanhoudende tekort aan chips snel wordt opgelost, zou de technologie wel eens een nieuwe renaissance kunnen beleven.

2022 was een moeilijk jaar voor beleggers. Dat gezegd hebbende, hebben particuliere beleggers zich niet laten afschrikken, en laten we allemaal hopen op wat rugwind in 2023 als de markten zich proberen te herstellen.

