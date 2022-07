eToro: ‘Spectaculaire cijfers Big Tech’

De lockdowns in China, vertragingen in de toeleveringsketens, vertrek uit Rusland en economische onzekerheid in alle delen van de wereld, het lijkt de vijf grootste techbedrijven nauwelijks te deren. Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon en Apple boekten bij elkaar opgeteld in het tweede kwartaal maar liefst $325 miljard omzet. Dat stelt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

De verrassend goede cijfers van de BigTech, die samen voor 20% meewegen in de toonaangevende S&P 500 Index, gaven beleggers de moed om voorzichtig weer in aandelen te stappen. Ook de AEX Index ging mee in de slipstream en bereikte gisteren de hoogste slotkoers van de afgelopen drie maanden.

Apple, Microsoft, Amazon en Alphabet

Toegegeven, de winstgroei daalde bij alle vijf de bedrijven. Maar een lagere groei wil nog steeds zeggen dat er groei is. Dat doen lang niet alle bedrijven hen na in het moeilijke tweede kwartaal. De topline getallen trokken de aandacht.

Apple boekte doodleuk een recordkwartaal voor wat betreft de omzet: $83 miljard. Het meest opvallende was misschien wel dat topman Tim Cook zei nieuwe iPhone-gebruikers aan te trekken die voorheen op Android zaten. De unieke software-omgeving van Apple is ijzersterk.

Microsoft noteerde een 40% (!) hogere omzet bij haar cloud-divisie. Zoals CEO Satya Nadella het zegt: “Geen enkel bedrijf is beter gepositioneerd dan Microsoft om bedrijven te helpen bij hun digitale transformatie, waardoor ze meer gedaan krijgen met minder middelen.” De digitale transformatie is te belangrijk om te vertragen.

En wat te denken van Amazon? De winstgroei is inmiddels afgezwakt naar 7%. Maar mag het, als je $121 miljard omzet bijschrijft in één kwartaal? Natuurlijk, de hogere kosten voor transport spelen ook deze retailer parten. Maar CEO Andy Jassy kon ook melden dat ze een uitstekende Prime Day in juli achter de rug hebben, waardoor hij verwacht dat de resultaten over het derde kwartaal beter zullen zijn. Het aandeel Amazon kreeg vleugels en ging in de na-beurshandel met 13% omhoog.

Alphabet had van deze vier nog het lastigste verhaal. De omzet daalde hier wel in absolute zin, maar niet heel veel. De advertentie-inkomsten liepen terug, maar minder dan bij sectorgenoten. Beleggers werden bij Alphabet enthousiast door de koers/winstverhouding: met 20x is die lange tijd niet zo laag geweest. Als straks de macro-economische zorgen voorbij zijn kan ook Alphabet de stijgende lijn weer oppakken, zo is de gedachte.

Meta Platforms valt uit de toon

Met een omzet van bijna $29 miljard in het tweede kwartaal doet Meta Platforms het natuurlijk veel beter dan vele andere bedrijven. Maar de toon in de toelichting van de geplaagde CEO Mark Zuckerberg was duidelijk anders dan bij de andere BigTechs. Voor hem gaf de tweede omzetdaling op rij aanleiding om de verwachting voor het derde kwartaal flink te verlagen. Zuckerberg zet fors in op de Metaverse en investeert daar grote bedragen, vol van vertrouwen. Niet alle beleggers zijn echter overtuigd dat dit ook veel gaat opleveren. De businesscase van Meta wordt in het algemeen bestempeld als “mogelijk hoog rendement, maar met een hoog risico”. Dat is echt anders dan bij de andere vier BigTechs. Het aandeel Meta daalde na de cijfers met 5%. Daardoor staat Meta nu niet langer in de top 10 van grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.

Afweging voor beleggers

De onzekere economische omstandigheden in een tijd met hoge inflatie stellen beleggers voor een afweging. Als blijkt dat minder bestedingsruimte in de toekomst de vraag van consumenten gaat verminderen dan zullen uiteindelijk ook de genoemde BigTech bedrijven niet immuun blijken te zijn. Daar staat echter tegenover dat dan ook de angst voor verdere rentestijgingen snel verdwijnt. Rentestijgingen zijn een belangrijke factor geweest bij de koersdalingen van techbedrijven in de eerste helft van 2022. Stijgt de rente nu niet verder en blijft de groeivertraging binnen de perken, dan is er bij kwalitatief hoogwaardige aandelen in de technologiesector ruimte voor een technische opwaardering.

De visie van eToro is en blijft daarom: blijf spreiden. Ga als belegger in deze tijd van onzekerheid op de beurs niet de held uit hangen door onnodige risico’s te nemen, maar blijf wel belegd om een eventueel snel herstel niet te missen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht