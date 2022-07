eToro: ‘Torenhoge winst voor Shell’

Shell boekte in het tweede kwartaal van 2022 een torenhoge winst van $11,5 miljard. Dat stelt het bedrijf in staat om opnieuw voor $6 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Aandeelhouders kunnen dit waarderen en beloonden het aandeel Shell vandaag bij de opening op de beurs met een plus van 2%. Zonder twijfel laait in het Verenigd Koninkrijk de publieke discussie weer op waarom Shell niet meer doet voor de samenleving, waar duizenden gezinnen de energierekening fors zien oplopen en aankomende winter in de kou dreigen te zitten door gastekorten. Dat stelt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

De winst van $11,5 miljard in het tweede kwartaal was nog hoger dan de $11,0 miljard die door analisten werd verwacht. De winst per aandeel steeg naar $1,54 ten opzichte van $1,39 een kwartaal eerder. De grootste bijdrage werd geleverd door de Upstream divisie. De winst daar bedroeg maar liefst $4,9 miljard ten opzichte van $3,5 miljard in het eerste kwartaal. Analisten hadden gerekend op $4,3 miljard.

Ook in de Integrated Gas divisie werd uiteraard goed verdiend. De winst kwam met $3,7 miljard alleen lager uit dan de $4,1 miljard in het eerste kwartaal, omdat Shell inkomsten mist uit het afgestoten belang in het gasveld Sachalin-2 in het Noordoosten van Rusland. Ook de divisies Chemicals en Renewables boekten flinke progressie.

Winstuitkering

De enorme winst maakt het voor Shell mogelijk om opnieuw eigen aandelen in te kopen, dit keer voor een bedrag van $6 miljard. Het vorige programma van $8,5 miljard was nog maar net afgerond. De nieuwe inkoop bedraagt ongeveer 3,2% van de huidige beurswaarde. Shell is van plan de inkoop af te ronden voor de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal op 27 oktober 2022. Naast de aandeleninkoop betaalt Shell de aandeelhouders ook opnieuw een dividend van €0,25 op kwartaalbasis.

