Euro/dollar begonnen aan trendwijziging

De euro klom voorbij $ 1,051 en nam daarmee verder afstand van het laagste punt in twee jaar van $ 1,046 op 21 november, nadat ECB-functionaris Isabel Schnabel waarschuwde voor buitensporige renteverlagingen.

Trading Economics: “Ze waarschuwde dat de leenkosten een neutraal niveau naderen en dat een te grote versoepeling de beleidsopties zou kunnen verspillen, waardoor de markten de verwachtingen voor renteverlagingen door de ECB tot 2025 zouden verlagen. Het debat over de aanpak van de ECB wordt heviger nu de inflatie de doelstelling van 2% nadert te midden van economische uitdagingen in de eurozone. De wereldwijde onzekerheid neemt toe met de protectionistische handelsagenda van president-elect Donald Trump, waaronder voorgestelde tarieven van 10% op Chinese goederen en 25% op invoer uit Mexico en Canada. In Frankrijk stegen de obligatierisico’s tot niveaus die voor het laatst werden gezien tijdens de schuldencrisis in de eurozone, aangewakkerd door de vrees dat premier Michel Barnier de begroting van volgend jaar niet zou kunnen goedkeuren, wat de bezorgdheid van beleggers over politieke instabiliteit in de regio vergroot.”

De euro/dollar lijkt te zijn begonnen aan een trendwijziging nadat de koers de Parabolic SAR op 1,03 is gepasseerd. RSI en ROC ondersteunen een doorbraak van de koerstrend voor een stijging naar 1,09.

Geschreven door: Eddy Schekman

