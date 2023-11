Euro/dollar kan naar 1,22

De euro/dollar zal toch een keer uit z’n schulp moeten trekken. De koers beweegt rond de 1,06.

Er zijn twee grote zijwaartse bewegingen. De kortlopende is in oktober ingezet en bewoog tussen de 1,044 en 1,065. De langlopende trend is 2015 ingezet met een ondergrens van 1,05 (met uitzondering van de dip in 2022 naar 0,97) en 1,22. Koerstechnisch is sprake van een stijgende trend. De hogere niveaus zijn weer bereikbaar. De snelheid is afhankelijk van de ontwikkeling van het renteverschil tussen de VS en Europa. De kans op een rentestijging is vanwege de inflatie in Europa groter dan in de VS, wat een drukkend effect kan hebben op de dollar ofwel een stijging van de euro/dollar.

De potentie wordt onderstreept door de bewegingen op de rentemarkt. De ruimte voor een stijging in de VS (10 basispunten) in minder dan de Duitse 10-jaars rente die 19 basispunten kan stijgen. Verder zal de rente in de VS eerder, langer en wellicht meer agressief worden verlaagd dan in Europa.

Geschreven door: Eddy Schekman

