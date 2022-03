Euro/dollar terug naar niveau 50 jaar geleden?

De euro/dollar houdt zich redelijk staande op 1,1195.

Charttechnisch breekt een spannende periode aan. Zal de koers wel of niet beneden de vorige bodem komen van 1,085. Als een doorbraak uitblijft, komt het patroon en de positieve en negatieve krachten in afgelopen 20 jaar overeen met die in de periode 1982-2002. In dat geval zou een stijging mogen worden verwacht naar het niveau van 50 jaar geleden. Het is eveneens 50 jaar geleden dat de Gouden Standaard is losgelaten in Bretton Woods.

Voor alle duidelijkheid: de koersen van de vorige eeuw zijn voor vergelijkingsdoeleinde aangepast door Trading Economics.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17071 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht