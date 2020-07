Euro kan beginnen aan langdurige opmars

De euro/dollar kan de komende kwartalen flink aan kracht winnen. De impuls voor de doorbraak is de uitkomt van de onderhandelingen van de EU over het steunfonds en de begroting.

De euro/dollar is boven de 1,15 gekomen. Daarmee is een eerste stap gezet boven de hoofdlijn die de toppen vanaf 2008 met elkaar verbindt. De VS zal zich in de handen wrijven, want de exportmogelijkheden zijn gebaat bij een lagere dollar. Een lagere dollar zal ook gevolgen hebben voor Europese beleggers. Europese aandelen worden aantrekkelijker vanwege de geldstroom. Aan de dollar gerelateerde waarden als aandelen en ETF’s met als basisvaluta de dollar zullen minder potentie hebben vanwege valutaverliezen.

De wil om de Europese monetaire unie in leven te houden is sterk gebleken tijdens de wereldwijde financiële crisis, de Europese staatsschuldencrisis, de tweede Griekse schuldencrisis, Brexit en nu dus de Covid-19 crisis. Het structurele kader van de monetaire unie is na elke test verbeterd, meent Nick Wall, alternative fixed income manager bij Jupiter Asset Management.

“Het belangrijkste voorstel is het herstelfonds van 750 miljard euro. Het kenmerk van dit voorstel is dat een groot deel van het geld in de vorm van subsidies uit de EU-begroting komt – dit is een fiscale overdracht en er zijn weinig voorwaarden aan verbonden (het leningdeel is ook op zeer royale voorwaarden). Een monetaire en politieke unie zonder begrotingsunie is een belangrijke tekortkoming in de samenstelling van de eurozone en dit nieuwe precedent gaat een heel eind op weg om deze tekortkoming aan te pakken, als het herstelfonds wordt gefinancierd met EU-obligaties, waardoor een grotere pool van veilige activa in euro’s zal ontstaan. Er was sterke tegenstand van de meer sobere landen (Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden), en kanselier Merkel en president Macron hebben misschien meer toegegeven dan ze hadden gewild om het akkoord te bereiken – maar de concessies zijn het waard voor het grote doel van een grote gezamenlijke emissie en een sterker EU-kader.”

