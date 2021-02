Euro Stoxx 50 kan nog 10% dalen

Powell heeft geleverd, maar de AEX heeft moeite de opgaande beweging op te pakken.

Economen en strategen zijn de afgelopen weken over elkaar getuimeld met een beangstigede beschouwingen over de inflatie. Fed-president Powell heeft gisteren tijdens een bijeenkomst met het Amerikaanse Congres de angel uit de beschouwing getrokken door te zeggen dat de inflatie ‘soft’ is en dat het huidige monetaire beleid nog enige tijd kan worden voortgezet. Duitse Bunds +0,04 op min 0,32%. US Bonds -0,03 op 1,33%.

In de VS leidde de Powell-uitspraken tot een opluchtingsrally. De klassieke indices konden daardoor met een lichte winst sluiten. De Nasdaq winst het verlies van meer dan 2% te verkleinen naar 0,5. In de premarket staan de indices weer lager, oplopend tot 1% voor de Nasdaq.

Lager

In de premarket staat de Euro Stoxx 50 0,4% in de min op 3.671. Charttechnisch is ruimte voor een daling van 10% naar 3.300 gezien de hoge stand van de RSI en de ruimte naar de ondergrens van de bandbreedte. Azië is vandaag lager. Nikkei -1,9%, Shanghai -2,0%, China CSI 300 en Kospi -2,5%, Sensex +0,5% en Australië -0,9%.

Euro/dollar 1,2159. Euro/yuan 7,8544. Bitcoin -2,2% op 49.992, goud +0,1% op 1.807 en Brent onveranderd op 65,34 dollar.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen met de hoogste RSI ( >56 ): ING, Aegon, ABN Amro, NN en ASML.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15803 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht