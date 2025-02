Eurocommercial Properties koopwaardig

Eurocommercial Properties heeft een goede januarimaand achter de rug. En ook februari ziet er tot dusver goed uit. Volgens Investtech is een verdere stijging van het aandeel waarschijnlijk.

Investtech: “Eurocommercial Properties eindigde maandag op 24.10 euro na een stijging van 1.5%. Het aandeel is niet hoger gesloten sinds oktober 2024. De afgelopen maand is het aandeel 10.4% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

