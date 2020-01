Europa duikt in het rood

Europese aandelenmarkten zullen vandaag flink lager openen. In de premarket staan de indices op een verlies van meer dan 1% bij een daling van de Nikkei van 1,9%. De AEX (614,24) heeft een ondergrens op basis van de Bollinger Bands op 605 op dagbasis en op 560 op weekbasis.

De verzwakking van de stemming wordt gevoed door het coronavirus. Vooralsnog is geen sprake van een stabilisatie van het aantal slachtoffers, en merk ik op 800 km afstand van Wuhan dat mensen de stad niet ingaan, restaurants nauwelijks worden bezocht, bussen vrijwel leeg zijn, iedereen een mondkapje draagt en de viering van Oudejaarsavond door velen is uitgesteld. Op zaterdag, de eerste dag van het Nieuwe Jaar, was het transport 28,8% minder dan een jaar geleden; vliegverkeer -42%, trein- -42% en wegvervoer -25%.

Markten zijn vandaag in de ban van het coronavirus. Beleggers zijn weer op zoek naar veilige havens met als resultaat: goud +0,41% op 1.578,40, Duitse Bunds -0,007 op min 0,337% en US Bonds -0,043 op 1,637%.

Veel aandelenmarkten in Azië zijn vandaag dicht vanwege het nieuwe maanjaar, dat in China in het teken staan van ‘Het Jaar van de Rat’. Nikkei -1,9%, India -0,5% en Indonesië -1,1%. Brent -2,16% op 59,38 dollar. Euro/dollar 1,1027. Euro/yuan 7,6849.

