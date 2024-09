Europa en Azië voorzichtiger dan VS

De Amerikaanse aandelenmarkten blijven jagen op nog een dag met nieuwe records. Elders in de wereld is men voorzichtiger.

China, Japan en het VK hebben de rente deze week ongewijzigd gelaten. De inflatie op jaarbasis in Japan steeg van 2,8% in de voorgaande drie maanden tot 3,0% in augustus 2024, het hoogste niveau sinds oktober 2023. De elektriciteitsprijzen stegen het meest sinds maart 1981 (26,2% versus 22,3% in juli) en de kosten van gas stegen in het sterkste tempo in 1-1/2 jaar (11,1% versus 7,4%) na het volledige einde van de energiesubsidies in mei. Het is positief dat in Japan en de meeste andere belangrijke regio’s de loonstijging in de komende kwartalen zal dalen. Nederland is echter zorgelijk hoog.

De euro/dollar is 1,1162. US Bonds 3,7160 en Duitse Bunds 2,1920, in beide gevallen vrijwel onveranderd. Brent -0,3% op 74,63 dollar. Brent zit nog in de bandbreedte van 72-92 dollar.

De AEX heeft de top nog niet bereikt

