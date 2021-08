Europa last van coronavirus

De Europese aandelenmarkten zijn volop in de greep van de ontwikkeling van het coronavirus.

Volgens de epidemioloog Larry Brilliant, onder meer werkzaam geweest voor de WHO, zijn we nog lang niet van het coronavirus verlost. Volgens Billiant is pas 15% van de wereldbevolking gevaccineerd. De deltavariant is volgens hem de meest agressieve. Vaccins gebaseerd op RNA-technologie en die van Johnson & Johnson bieden volgens Brilliant de beste bescherming.

Amerikaanse en Europese indices staan in de premarket tot 0,3 in de min. In Azië is Japan gesloten. De rest is overwegend hoger. Shanghai +1,0%, CSI 300 +1,3%, Sensex +0,2%, Hong Kong +0,4% en Australië onveranderd.

Euro/dollar 1,1766. Euro/yuan 7,6200. Bitcoin -0,8% op 43.500, goud -1,0% op 1.746 en Brent -2,4% op 69,01 dollar. Duitse Bunds +0,04 op min 0,4520%. US Bonds +0,08 op 1,3053. De stijging van de rente moet vooral worden toegeschreven aan de sterke Amerikaanse arbeidsmarktcijfers.

De AEX (767,82) blijft bovenin de bandbreedte. RSI staat te hoop voor koopjesjagers.

Geschreven door: Eddy Schekman



