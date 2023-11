Europa moeizaam hoger

De Amsterdamse beurs komt niet van haar plaats. De AEX is vrijwel onveranderd op 714,27.

Het is wachten op de definitieve beslissing morgen van de Fed om niets te doen met de rente. Deze verwachting zit al ruimschoots in de koersen verdisconteerd zodat uitspraken alleen maar kunnen tegenvallen.

Merkwaardig is de reactie va DSM-Firmenich. De koers is 5,5% hoger op 84,06 euro nadat een nieuwe winstwaarschuwing is gegeven. Is het een kwestie van indekken van shorts of is het inspelen op een herstel van de marge in de komende jaren. Binnen de rest van de AEX boekten de volgende aandelen een winst van meer dan 1%: Heineken, AkzoNobel, ASMI en NN.

Amerikaanse futures staan onder druk. Rentevrees? De Nasdaq boekte de sterkste daling met een verlies van 0,4%. Europa iets hoger: FTSE +0,1%, DAX +0,3% en Frankrijk +0,4%. Azië overwegend lager: Nikkei +0,8%, Shanghai -0,1%, Sensex -0,3% en Hong Kong -1,6%. In China daalde de PMI-industrie naar 49,5 in oktober van 50,2 in september. Brent +0,8% op 87,03 dollar. Euro/dollar 1,0631.

