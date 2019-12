Europa overtreft Amerika

De Amerikaanse aandelenmarkten zullen vandaag hoger openen. In de premarket staat de S&P +0,29%, de Nasdaq +0,42% en de Dow Jones +0,26%. In Europa is het sentiment een stuk beter: DAX +0,63%. AEX +0,88% en FTSE 100 zelfs +2,07%. In het VK is de PMI-Industrie gedaald naar 47,4 van 48,9 een maand.

De reacties op het handelsakkoord tussen China en de VS lopen sterk uiteen, zo blijkt uit de beursreacties. Adrian Daniel, portefeuillebeheerder bij Mainfirst Global, is van mening dat de strijd nog niet is gestreden. “De VS zal zonder een gevecht haar suprematie niet opgeven. Daarom zet president Trump zich volledig in voor “America first” waar de nationale belangen van de VS dan ook centraal staan in het handelsbeleid van het land. In deze context zit Europa in een ongelukkige rol. De Europese economie wordt geschaad door het handelsconflict en het continent loopt het risico achterop te geraken in de race om de eerste plaats.” Het gaat om China of de VS.

In de AEX hebben onder meer de volgende aandelen een lage RSI: ABN Amro, RD Shell en Unilever. Een betrekkelijk hoge RSI hebben onder meer Randstad, Adyen, Galapagos, DSM en IMCD.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

