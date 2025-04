Europa: te weinig tekenen van vooruitgang

Amerikaanse aandelen zijn beter beschermd tegen de impact van hogere tarieven dan gedacht, in Europa zijn er te weinig tekenen van vooruitgang om de huidige aandelenrally te rechtvaardigen, en China’s antwoord op de handelsoorlog is overweldigend. Dat concluderen de experts van Fidelity International.

Beleggers mijden massaal Amerikaanse aandelen maar volgens de experts van Fidelity is dat onterecht. “Trump streeft naar een betere handelsbalans en productieverschuiving, wat op lange termijn gunstig is voor Amerikaanse aandelen. De S&P 500 blijft bovendien gevuld met kwaliteitsbedrijven die relatief goed bestand zijn tegen heffingen en een vaste waarde vormen in een langetermijnportefeuille.”

Beleggers te positief over Europa

De Europese beurzen stijgen door investeringen in defensie en industrie, maar Fidelity waarschuwt voor overmatige euforie. “Het is onduidelijk of deze uitgaven de bredere markt ondersteunen. Structurele problemen zoals demografische uitdagingen en technologische achterstand blijven bestaan. Beleidsmakers hebben moeite om het concurrentievermogen van Europa daadwerkelijk te verbeteren; er zijn weinig tekenen van tastbare vooruitgang.”

Comeback van China

Ondanks nieuwe Amerikaanse importtarieven verwacht slechts een kwart van de analisten bij Fidelity een negatieve impact op Chinese bedrijven. “De Chinese overheid reageert met krachtige maatregelen om de binnenlandse vraag te stimuleren. Het verhogen van besteedbaar inkomen en werkgelegenheid is topprioriteit. Kortom: de recente beleidsinitiatieven om dit doel te bereiken zijn overweldigend.””

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20688 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht