Europa wint terrein

De AEX heeft moeite om de opgaande lijn op te pakken. De winst van 0,5% op 718,06 komt doordat hogere koersen zijn neergezet voor de aandelen die eerder onder druk hebben gestaan.

Desalniettemin een aantal aandelen in de AEX met een winst meer dan 1%: DSM, Aegon, Heineken, Prosus. AkzoNobel, UMG, ABN Amro, Wolters Kluwer, Relx en Randstad. Hekkensluiter is ArcelorMittal met een verlies van 4,5% vanwege een mijnramp in Kazachstam.

De Duitse economie is in Q3 met 0,1% gekrompen na een stijging van 0,1% in Q2. De meevaller wordt beloond met een stijging van de DAX met 0,7%. Ook hogere koersen elders in Europa. De Amerikaanse futures zijn tot 0,8% hoger voor de Nasdaq. Azië nauwelijks hoger. Alleen de Nikkei staat 0,5% lager. Shanghai +0,1%, Sensex +0,4% en Hong Kong onveranderd. Het wankelende vastgoedbedrijf Evergrande heeft van de rechter tot 4 december de tijd gekregen om met een reddingsplan te komen. De koers is 20% lager op 18,8 HK dollar. Euro/dollar is 1,0581.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19091 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht