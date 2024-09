Olgerd Eichler (Mainfirst): ‘Europese aandelen bieden mooie kansen’

Europese aandelen zullen goed presteren naarmate het jaar vordert. De waarderingen blijven zeer aantrekkelijk in vergelijking met de wereldwijde markten en vooral de Amerikaanse markt. De Visie van Olgerd Eichler, Portfolio Manager bij Mainfirst.

Na een zwak begin van het jaar hadden de Europese aandelenmarkten een positief eerste halfjaar. De brede Europese aandelenmarkt steeg met meer dan 12,11% en bereikte nieuwe recordhoogtes. Grote kapitalisaties waren de belangrijkste aanjagers van deze stijging met een winst van 12,72%. Small en mid-caps deden het minder goed, maar boekten nog steeds een respectabele winst van ongeveer 8%. Ze presteerden dus minder goed dan de brede aandelenmarkt, wat wijst op een relatieve risicoaversie bij beleggers.

De Europese inflatie bleef ondanks de economische terugval ruim boven de doelstelling van 2%. Er werd echter verwacht dat de centrale banken de rentetarieven in de nabije toekomst zouden aanpassen, wat de markten een positieve impuls ga

Vooruitblik

De huidige meer gematigde economie van Europa en de dalende energieprijzen zouden uiteindelijk vanaf de tweede helft van 2024 verdere renteverlagingen door de ECB in de hand moeten werken, wat zou kunnen leiden tot een nog groter renteverschil met de VS als de Fed dit voorbeeld niet volgt. Dit kan zeer positief zijn voor Europese aandelen. Niet alleen betekenen een lagere rente dat bedrijven besparingen uit lagere rentekosten kunnen kanaliseren naar het inkopen van eigen aandelen, dividenden en fusies en overnames, maar een zwakke euro stimuleert ook de export,

Een blik op de Europese aandelenmarkten is zeker de moeite waard, want de waarderingen blijven zeer aantrekkelijk in vergelijking met de wereldwijde markten en vooral de Amerikaanse markt. Eind augustus werd de S&P 500 bijvoorbeeld verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 23,4, terwijl zijn Europese tegenhanger, de MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN INDEX, meer dan 33% goedkoper werd gewaardeerd tegen een koers-winstverhouding van 14,8.

Aan de overkant van de oceaan blijft er in de tweede helft van het jaar politieke onzekerheid heersen. In november wordt er een nieuwe Amerikaanse president gekozen, wat tot volatiliteit zou kunnen leiden. Historisch gezien hebben markten de neiging om te herstellen van politieke schokken zodra de onzekerheid afneemt en de focus terugkeert naar de economische fundamenten. Ondanks de politieke onzekerheid en economische uitdagingen hebben de Europese aandelenmarkten in de eerste helft van het jaar een opmerkelijke veerkracht en groeipotentieel laten zien. De positieve trend in de inflatiecijfers, het steeds proactievere monetaire beleid van de ECB en de aantrekkelijke waardering van Europese aandelen zijn sterke indicatoren dat de markt goed zal blijven presteren naarmate het jaar vordert.

Geschreven door: Eddy Schekman



