‘Europese bankensector veerkrachtig’

De Europese bankensector blijkt sinds de redding van Credit Suisse veerkrachtig, maar AT1-obligaties ofwel Coco’s, handelen nog alsof de sector zich in crisis bevindt, blijkt uit de grafiek van de week van vermogensbeheerder DWS.

In maart kwamen de AT1-obligaties van banken door de innovatieve reddingsoperatie van Credit Suisse onverwacht in de spotlights te staan. Zowel beleggers als de uitgevers van deze obligaties vreesden dat het Zwitserse model, waarbij de houders van AT1-obligaties hun geld verloren, een precedent zou scheppen voor toekomstige bankenellende. Dat gebeurde niet. In de eerste plaats omdat het inderdaad om een reglementaire Zwitserse uitzondering ging die de ECB direct als niet toepasbaar op banken in het eurogebied bestempelde. Bovendien zorgde de crisis bij Credit Suisse niet voor extra problemen in de Europese bankensector.

Toch kwam de AT1-obligatiemarkt allesbehalve ongeschonden uit de kortstondige bankenpaniek, blijkt uit deze grafiek van de week die moet worden gelezen als een stressindicator. De grafiek geeft aan hoeveel van de uitstaande Coco’s momenteel zijn geprijsd alsof ze een eeuwigdurende looptijd hebben. Met andere woorden: alsof de uitgevers hun schuld niet zullen aflossen. Uiteraard kunnen er redenen zijn waardoor een bank besluit haar uitstaande AT1-obligaties niet terug te betalen. Het is echter veel gebruikelijker dat banken dat wel doen en dan weer nieuwe obligaties uitgeven.

Daarom is deze grafiek zo opmerkelijk: Coco’s worden nog altijd op ongeveer hetzelfde hoge stressniveau verhandeld als tijdens de Credit Suisse-crisis in maart. Volgens Michael Liller, Senior Credit Portfolio Manager bij DWS, is deze situatie absoluut niet in overeenstemming met de daadwerkelijke toestand van de Europese banksector. “De sector is goed gekapitaliseerd en heeft voldoende liquiditeit. De situatie sluit ook niet aan bij wat de aandelenkoersen of de prijzen voor wanbetalingsverzekeringen voor obligaties van financiële instellingen aangeven.”

Bovenal komt het volgens Liller niet overeen met wat er op dit moment op de markt te zien is. “Met uitzondering van zes obligatie-uitgiftes – wat overeenkomt met slechts ongeveer 1% van de AT1-markt – zijn alle AT1-obligaties op het eerst mogelijke moment opgeëist. Zelfs als dat om economische redenen niet optimaal was. En dus lijken de banken nog steeds bang te zijn voor reputatierisico.”

Reden waarom Liller vindt dat er momenteel veel te veel risico voor Coco’s wordt ingeprijsd. “De enige reden hiervoor is waarschijnlijk dat grote groepen beleggers dit segment hebben verlaten vanwege het incident in Zwitserland. Dat maakt deze assetklassen nog aantrekkelijker.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

