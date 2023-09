Europese beurzen verliezen terrein

Aandelenkoersen in Europa staan onder druk.

In Duitsland is de orderontvangst in juli sterk gedaald met 11,7%. Dit is een duidelijke aanwijzing voor een afnemend vertrouwen bij ondernemers.

DNB-president Klaas Knot heeft een brief geschreven aan de G20. FD: “Daarin waarschuwt de president van De Nederlandse Bank en voorzitter van de Financial Stability Board, voor financiële onrust. De hoge inflatie en hoge rente trekken een wissel op de wereldeconomie en kunnen bedrijfstakken zoals vastgoed in de problemen brengen. De bankenonrust aan het begin van het jaar onderstreept het belang van een snelle invoering van Basel IV.”

Amerikaanse futures staan lager: Nasdaq -0,4%, Dow Jones -0,2%. Europa staat lager: DAX -0,5%, FTSE -0,8% en AEX -0,7%. Azië is verdeeld: Nikkei +0,6%, Shanghai +0,1%, CSI 300 -0,2%, Sensex -0,3% en Hong Kong -0,1%. Euro/dollar 1,0728. Brent -0,2% op 89,77 dollar; Saoedi-Arabië en Rusland handhaven hun verlaagde productie.

