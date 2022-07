Europese deskundigen blijven optimistisch

Ondanks een forse correctie op de markten voor aandelen en obligaties en een zeer hoge inflatie in de eerste helft van 2022, denken financiële professionals dat ze hun business het komende jaar zullen zien groeien. Adviseurs in Europa en het Verenigd Koninkrijk verwachten een groei van 6% tot 7%. Dit blijkt uit onderzoek van Natixis Investment Managers.

Natixis IM ondervroeg 1050 financiële professionals in Europa en het VK, waaronder vermogensbeheerders, geregistreerde beleggingsadviseurs, financiële planners en onafhankelijke brokers. Uit de bevindingen blijkt ook dat velen veel inspanningen zullen moeten leveren om hun groeiambities te realiseren, aangezien ze hun beleggingsstrategieën zullen moeten aanpassen en tegelijkertijd de ambitieuze verwachtingen van hun cliënten zullen moeten inlossen.

Navigeren door een volatiele marktomgeving

Geopolitiek, inflatie en volatiliteit zijn de top drie marktrisico’s die worden genoemd door Europese en Britse financiële professionals. De geopolitieke risico’s zijn dit jaar zeer zichtbaar geworden, de bezorgdheid is hier dan ook groot: 78% van de financiële professionals in Europa en 72% in het Verenigd Koninkrijk maakt zich zorgen over deze risico’s, terwijl het wereldwijde gemiddelde 57% bedraagt.

De oorlog in Oekraïne heeft een aanzienlijke impact gehad op de inflatie, op een moment dat de wereldeconomie zich herstelde na de pandemie en de vraag naar energie groot was. Meer dan twee derde van de financiële professionals in Europa (63%) en het VK (68%) beschouwt dit als een groot risico voor hun portefeuille.

Ondertussen betekent de periode van volatiliteit in de eerste helft van het jaar – een van de langste perioden sinds de financiële crisis – meer onzekerheid voor financiële professionals. Meer dan een derde (31%) in Europa ziet dit als een belangrijk risico, terwijl dat aantal stijgt tot bijna de helft (48%) in het VK.

Slechts weinigen denken echter dat de marktcrisis tot het einde van het jaar zal aanhouden. Gemiddeld verwachten de financiële professionals in Europa dat de meeste belangrijke indices tegen eind december bescheiden winsten zullen boeken, waaronder: 4,2% (2,6% in het VK) voor de S&P 500, terwijl professionals in het VK een winst van 4,7% verwachten voor de FTSE 100.

Martijn Langenberg, hoofd retail en wholesale distributie Nederland voor Natixis IM,zegt: “Geopolitieke onrust en marktvolatiliteit hebben geleid tot een ‘perfect storm’ die de aandelenmarkten en ook beleggingsportefeuilles treft. Financiële professionals zullen op korte termijn niet alleen hun beleggingsstrategieën moeten aanpassen aan deze turbulente markten, maar ook de manier waarop zij hun cliënten benaderen. Daarnaast zullen ze hun visies op de markt opnieuw moeten evalueren en bepalen in hoeverre de wereld echt is veranderd als ze de groeiverwachtingen willen waarmaken.”

In dit volatiele klimaat zijn alternatives in opkomst. Meer dan drie vijfde van de ondervraagden (68% in Europa en 64% in het VK) zegt dat de huidige marktomstandigheden alternatieve beleggingen, zoals infrastructuur, private assets en grondstoffen, aantrekkelijker maken. Van alle beleggingscategorieën vinden financiële professionals grondstoffen het aantrekkelijkst in een inflatoir klimaat (46% van de financiële professionals in Europa en 51% in het VK).

Optimistische vooruitzichten voor de rest van 2022

Ondanks het huidige klimaat denken financieel adviseurs dat ze hun bedrijf de komende drie jaar kunnen laten groeien, met een verwachte groei van 13% op jaarbasis bij de Europese respondenten en 9% bij de respondenten in het VK. Gezien de uitdagende marktomstandigheden zullen adviseurs zich moeten richten op het aantrekken van nieuwe klanten en vermogen. Men is optimistisch, want in Europa verwachten de ondervraagden 44 nieuwe klanten per jaar aan hun portefeuille toe te voegen, terwijl financiële professionals in het Verenigd Koninkrijk een verwachting hebben van 35 nieuwe klanten.

Om dit te bereiken segmenteert meer dan de helft van de financiële professionals hun prospects naar leeftijd bij de zoektocht naar nieuwe cliënten en nieuw vermogen. In totaal richt 84% van de Europese financiële professionals (93% in het Verenigd Koninkrijk) zich op personen tussen 50 en 60 jaar, terwijl nog eens 54% (86% in het Verenigd Koninkrijk) zich richt op personen tussen 60 en 65 jaar.

Verwijzingen van bestaande cliënten wordt door 77% van de respondenten in Europa (en door 91% in het Verenigd Koninkrijk) genoemd als een belangrijke manier om hun activiteiten uit te breiden. Nog eens 50% in Europa (40% in het VK) denkt dat succes zal afhangen van hun vermogen om relaties op te bouwen met erfgenamen van de volgende generatie.

Adviseurs richten zich ook op het verbeteren van de toegang tot technologie (44% in Europa; 38% in het VK) met client-facing apps en CRM tools als cruciale stappen voor succes. De grootste drempel is volgens 47% van de adviseurs in Europa (45% in het VK) de hoge kosten voor implementatie

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17477 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht