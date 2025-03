Europese opmars Chinese EV’s verwacht, maar winnaars voorspellen blijft lastig

Als er één markt in de wereld competitief is, dan is het waarschijnlijk de Chinese markt voor elektrische auto’s. Nog steeds komen er ieder jaar verrassende toetreders bij. Consolidatie is op termijn onvermijdelijk, maar het is nu nog te vroeg om zekere winnaars aan te wijzen.

De intensieve strijd, vooral op technologisch vlak, zorgt ervoor dat Chinese fabrikanten in prijs-kwaliteitverhouding een welhaast onoverbrugbaar gat hebben geslagen met de rest van de wereld. De grote vraag is of de overzeese consumenten hun bezwaren opzij zullen zetten en tot aankoop over zullen gaan. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Bovag verwacht groei van 4% naar 10% in Europa

Bovag denkt van wel. Uit een onderzoek van de Nederlandse branchevereniging, uitgevoerd door KPMG, blijkt dat het Chinese marktaandeel in de totale Europese automarkt naar verwachting stijgt van 4% in 2023 naar 10% in 2030. Bovag voorspelt voor die periode een groei van 254.000 naar 1.383.000 elektrische autos uit China, vooral om dat die steeds betaalbaarder worden. Importtarieven of andere strenge regelgeving lijken de Chinese groei daarbij nauwelijks af te remmen.

Van de Xpeng Mona 03 tot de Xiaomi SU7

Wie zoekt naar voorbeelden hoeft niet ver te kijken. Marktleider BYD biedt in eigen land al tien modellen aan voor een prijs onder de 20.000. Xpeng, opgestart in 2014, staat al vier maanden op rij hoog in de verkooplijsten met de Mona 03. Het eerste product vanuit de joint venture met Volkswagen kost ongeveer 15.000, maar is desondanks voorzien van eenvoudig driver-assist systeem. In het luxe-segment vormt verrassende nieuwkomer Xiaomi, beter bekend als smartphonemaker, met een directe concurrent voor de Porsche Taycan voor slechts een derde van de prijs.

Li Auto, een winnaar van 2024, heeft het lastig

Doordat er steeds weer nieuwe, technisch hoogwaardige modellen bijkomen, zijn de winnaars van gisteren niet per se ook de winnaars van morgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Li Auto, dat net als sectorgenoten NIO en Xpeng werd opgericht in de periode 2014/2015. In 2024 bereikte het jonge merk op de Chinese markt met 500.000 verkochte elektrische autos een knappe vierde plaats, niet ver achter Tesla, maar voor Geely. Li Auto publiceerde deze vrijdag kwartaalcijfers, waaruit bleek dat de verwachting voor komende kwartaal beduidend minder rooskleurig is. De verwachte afzet en omzet blijven respectievelijk grofweg 40% en 60% achter bij de inschatting van analisten. Nieuwe modellen moeten in de loop van het jaar voor nieuwe commercie successen zorgen bij het bedrijf dat tot vandaag 20% aan beurswaarde won sinds de start van het jaar.

Aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding gaat consumenten over de streep trekken

In 2024 waren alle soorten elektrische autos, inclusief hybride modellen, in China goed voor 48% van de totale omzet. Daarbij namen 100%-stekker-autos 25% van de totale markt voor hun rekening. In de meeste buitenlanden, Noorwegen daargelaten, zijn consumenten nog niet zo overtuigd van volledig elektrische autos. Betaalbaarheid is n van de grote obstakels. Wie naar de indrukwekkende prestaties van de nieuwste modellen uit China kijkt, kan zich goed voorstellen dat de verwachtingen uit het Bovag-onderzoek werkelijkheid worden.

