Europese waardering beduidend lager dan Amerikaanse

Europese aandelenmarkten beginnen flink achter te lopen op de Amerikaanse, meent WisdomTree.

De ‘onderwaardering’ van Europese aandelen wordt door WisdomTree verduidelijkt aan de hand van de Shiller Koers/Winst, een koers/winstverhouding die gebaseerd is op een voor inflatie aangepaste gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar. Het is overduidelijk dat de Amerikaanse waarderingen zich sneller hebben hersteld van de financiële crisis. Sinds 2013 is de spread in waardering opgelopen tot 10 punten.

Verklaring

De verklaring voor het oplopende verschil moet niet worden gezocht bij de verruimende maatregelen van de centrale banken, hoewel dat natuurlijk wel een impuls aan de beurzen heeft gegeven. De balans van de ECB komt overeen met 50% van het BNP terwijl die van de FED slechts 30% bedraagt.

De oorzaak moet volgens WisdomTree worden gezocht bij de nieuwe economie. Europa loopt ver achter op de VS. In Europa is het gewicht van de nieuwe economie sinds 2007 gestegen van bijna 20% naar 25%. In de VS was dat in 2007 al 30% en bedraagt momenteel meer dan 50%. De cijfers onderschrijven dat Europa veel te weinig doet aan de ontwikkeling van de nieuwe economie.

.

