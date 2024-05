Evan Brown (UBS): ‘Geeft voorkeur aan cyclische sectoren en regio’s’

“We blijven overwogen in wereldwijde aandelen. We geven de voorkeur aan cyclische sectoren en regio’s boven defensieve sectoren, omdat we verwachten dat de nominale wereldwijde groei ruim boven het gemiddelde van de vorige cyclus zal blijven”, aldus Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategy & Portfolio Manager – Investment Solutions, UBS Asset Management.

“UBS AM gaat ervan uit dat het desinflatoire proces zich snel opnieuw zal doen gelden en voor enige stabilisatie van de rentes zal zorgen. Hogere rentes vormen op zich geen belemmering voor toekomstige rendementen op aandelen. Bovendien zou een gezond nominaal bbp de winsten moeten ondersteunen, zelfs in een omgeving met hogere rentes die langer aanhouden. De aandelen- en kredietmarkten zouden volgens ons goed stand moeten houden, zelfs als de Fed de rente niet verlaagt – zolang ze de rente maar niet verhoogt. We denken dat de lat voor een verdere verkrapping door de Fed hoog ligt.”

“Een beleidsrente van meer dan vijf procent zorgt niet voor een sterke afkoeling van de Amerikaanse groei. Dat wijst op een lager risico op een economische neergang op de korte termijn. Het geeft ook vertrouwen dat de winsten blijven groeien. Ons basisscenario is dat de marges van Amerikaanse aandelen in de buurt blijven van de pre-pandemische piek. Ze zullen ook meer kunnen profiteren van de voordelen van de nominale groei dan in de cyclus voor de pandemie.”

“Nieuwe economische cijfers kunnen de plannen van de centrale banken altijd doorkruisen. Het kan bijvoorbeeld langer duren voor de inflatiedoelstelling van twee procent van de Fed bereikt wordt. Toch is het onwaarschijnlijk dat de inflatie op duurzame basis zal versnellen. De arbeidsmarkt versoepelt, zoals onder meer blijkt uit de afkoelende loongroei. Belangrijke indicatoren zoals de huurprijzen en prijzen van tweedehandsauto’s wijzen duidelijk neerwaarts, en deze leveren normaal een grote bijdrage aan een stijging van de inflatie. Deze indicatoren weerspiegelen misschien een hardnekkige inflatie voor langere tijd, maar geen versnelling.”

